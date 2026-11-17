El encuentro se disputó el 17 de noviembre de 2026 a las 16.45 en el estadio Bilino Polje, con el arbitraje de José María Sánchez Martínez. En un compromiso intenso correspondiente a la jornada 6 de la Liga de Naciones, Bosnia and Herzegovina logró revertir el marcador para superar por 2-1 a Rumania. La visita comenzó ganando a los 6 minutos, cuando Daniel Bîrligea marcó el primer gol tras asistencia de Dennis Man. Sin embargo, antes del cierre de la primera mitad, a los 44 minutos, Benjamin Tahirovic igualó las acciones. Finalmente, a los 82 minutos, Esmir Bajraktarevic sentenció el triunfo bosnio tras una asistencia de Kerim Alajbegovic.

En cuanto a los planteos tácticos, Bosnia and Herzegovina se presentó con un esquema 4-2-3-1, mientras que Rumania optó por una formación 3-4-2-1. El desarrollo del complemento estuvo marcado por una alta carga disciplinaria y numerosas modificaciones. A los 45 minutos, el entrenador bosnio realizó cambios tácticos dando ingreso a Nikola Katic y Ermedin Demirovic. Por parte de la visita, el banco también se movió constantemente, destacando el ingreso de Alexandru Cicâldau al inicio de la segunda mitad y los cambios posteriores de Florinel Coman y Márius Corbu buscando revertir el resultado. El trámite se volvió friccionado, acumulando tarjetas amarillas para jugadores como Ivan Basic, Ermedin Demirovic y Nikola Katic en el local, y Razvan Marin, Andrei Coubis, Catalin Cîrjan y Tony Strata en la visita.

El análisis estadístico refleja la paridad que tuvo el encuentro, a pesar del resultado final. Ambos equipos demostraron una alta eficacia ofensiva, registrando 13 tiros cada uno, con 6 remates a puerta por lado. En cuanto a la posesión del balón, Bosnia and Herzegovina logró controlar el juego con un 55,1%, frente al 44,9% de Rumania. La distribución del juego también fue equilibrada, evidenciado en la cantidad de tiros de esquina ejecutados, con 4 corners para cada conjunto.

Con este resultado en el grupo B4, Bosnia and Herzegovina cierra su participación en la instancia con una victoria clave que demuestra su capacidad de reacción. Por su parte, Rumania, pese a haber tomado la ventaja inicial mediante Daniel Bîrligea, no logró sostener el ritmo ante el empuje ofensivo del equipo local, cerrando así su compromiso en la jornada 6 de la competición.