Bosnia and Herzegovina venció 4-2 a Rumania, por la UEFA Nations League

El encuentro se disputó el 28 de septiembre de 2026 a las 15.45 en el National Arena, con el arbitraje de Luís Miguel Branco Godinho. Fue un partido intenso en el que Bosnia and Herzegovina logró imponerse por 4-2 ante Rumania.

El desarrollo del encuentro y los goleadores

La superioridad visitante se reflejó desde temprano en el marcador. A los 12 minutos, Armin Gigovic marcó el primer gol tras asistencia de Esmir Bajraktarevic. A los 19 minutos, Tarik Muharemovic aumentó la cuenta tras asistencia de Ivan Basic. Luego, a los 28 minutos, Daniel Bîrligea descontó para Rumania tras una asistencia de Lisav Eissat. Antes del cierre de la etapa inicial, a los 40 minutos, Haris Tabakovic estiró la ventaja para los bosnios. Ya en el segundo tiempo, a los 55 minutos, Ermin Mahmic anotó el cuarto tanto tras una nueva asistencia de Esmir Bajraktarevic, mientras que Alexandru Cicâldau selló el marcador final a los 62 minutos. En cuanto a lo táctico, Rumania utilizó un esquema 4-3-1-2 mientras que Bosnia and Herzegovina optó por un 4-2-3-1.

Análisis estadístico y disciplinario

A pesar de tener un 56,3% de posesión frente al 43,7% de su rival, Rumania no pudo concretar sus oportunidades. Los locales remataron 13 veces, aunque solo 4 fueron a portería, mientras que Bosnia and Herzegovina demostró mayor eficacia con 7 disparos al arco sobre un total de 15 intentos. El aspecto disciplinario también fue protagonista, con Ermin Mahmic y Tarik Muharemovic recibiendo tarjetas amarillas para la visita por faltas durante el transcurso del juego.

Modificaciones y cierre del juego

Los entrenadores realizaron numerosos ajustes para intentar cambiar el destino del partido:

En Rumania , ingresaron Louis Munteanu , Alexandru Cicâldau , Olimpiu Morutan , David Matei y Tony Strata .

, ingresaron , , , y . Por el lado de Bosnia and Herzegovina, el técnico buscó cerrar el resultado dando minutos a Ermedin Demirovic, Ajdin Hasic, Jovo Lukic, Benjamin Tahirovic y Nihad Mujakic.

Con este 4-2, Bosnia and Herzegovina se lleva un triunfo clave en esta jornada 2 de la competición europea.