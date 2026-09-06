Botafogo empató 0-0 con Palmeiras, por el Brasileirao Serie A 2026

El 6 de septiembre de 2026 a las 18.30, Botafogo y Palmeiras se enfrentaron en el Estádio Olímpico Nilton Santos. El encuentro, correspondiente a la jornada 26 del Brasileirao Serie A, finalizó con un empate 0-0 bajo la supervisión del árbitro Rodrigo Jose Pereira de Lima.

El desarrollo táctico y las incidencias

Desde el inicio, los equipos mostraron posturas tácticas diferentes. Botafogo saltó al campo de juego con una formación 4-4-2, mientras que Palmeiras apostó por un esquema 4-2-3-1. A pesar de la paridad en el marcador, el encuentro no careció de fricción. El momento más tenso del partido se vivió en el tramo final, cuando a los 92 minutos Alexander Barboza fue expulsado tras recibir su segunda tarjeta amarilla.

Las estadísticas del encuentro

El dominio del balón fue favorable a Palmeiras, que registró un 67,2% de posesión frente al 32,8% de Botafogo. Esta tendencia también se reflejó en las oportunidades creadas a lo largo de los noventa minutos:

Tiros totales: 15 para Botafogo y 17 para Palmeiras .

y 17 para . Remates al arco: 4 para Botafogo y 5 para Palmeiras .

y 5 para . Tiros de esquina: 5 para Botafogo y 9 para Palmeiras.

Movimientos en los bancos de suplentes

Con el objetivo de quebrar el cero, ambos entrenadores realizaron múltiples modificaciones en la segunda mitad. Por el lado de Palmeiras, destacaron los ingresos de Jhon Arias por Mauricio Magalhães Prado a los 63 minutos y de Emiliano Martínez por Felipe Anderson Pereira Gomes a los 80 minutos. En tanto, Botafogo buscó frescura con la entrada de José Antonio dos Santos Júnior en lugar de Lucas Villalba a los 68 minutos y la variante de Cristian Medina por Álvaro Montoro a los 78 minutos, aunque ninguno de los cambios logró alterar el 0-0 definitivo.