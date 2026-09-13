Botafogo empató 1-1 con RB Bragantino, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 12 de septiembre de 2026 a las 20.30 en el Estádio Olímpico Nilton Santos, con el arbitraje de Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Fillho. En un compromiso parejo por la jornada 27, Botafogo y RB Bragantino igualaron 1-1.

El marcador se abrió a los 30 minutos, cuando Lucas, Monzón marcó el 1 gol en propia puerta, dándole la ventaja inicial a RB Bragantino. Ya en el complemento, a los 56 minutos, Victor Alexander, da Silva estableció la igualdad definitiva para Botafogo tras una asistencia de Alex, Nicolao Telles. En cuanto a lo táctico, ambos equipos saltaron al campo con un esquema 4-2-3-1. El partido estuvo marcado por la disciplina, destacándose la expulsión de Wallace Yan, de Souza Barreto de RB Bragantino a los 43 minutos por conducta violenta.

A lo largo de los 90 minutos, el trámite fue intenso. Botafogo buscó romper el empate con una mayor tenencia, registrando un 63,9% de posesión frente al 36,1% de RB Bragantino. En cuanto a la vocación ofensiva, el conjunto local acumuló 21 tiros totales contra 14 de la visita, aunque la precisión favoreció al visitante, que logró conectar 8 tiros a puerta contra 6 de Botafogo.

La fricción del juego derivó en varias amonestaciones, destacándose las tarjetas amarillas recibidas por Lucas, Monzón, Nahuel, Ferraresi y Kadir, Barría para Botafogo, mientras que Tiago Luís, Volpi y Luis Antônio, da Rocha Júnior fueron amonestados en RB Bragantino. Ambos entrenadores agotaron variantes buscando desnivelar el marcador: Botafogo movió el banco con los ingresos de Kadir, Barría, Paulo Victor, da Silva, Francisco, das Chagas Soares dos Santos, Kauan, Almeida Toledo y Mateo, Ponte. Por su parte, RB Bragantino refrescó sus líneas con José, Hurtado, Eduardo, Gonzaga Mendes Santos, José, Herrera, Matheus, Fernandes Siqueira y Gabriel, Girotto Franco.