El encuentro se disputó el 23 de noviembre de 2026 a las 20.00 en el Estádio Olímpico Nilton Santos, con arbitraje de André Luis Skettino Policarpo Bento. Botafogo y São Paulo igualaron 1-1 en un compromiso intenso correspondiente a la jornada 36 del Brasileirao Serie A.

Desarrollo del encuentro

El marcador se abrió a los 28 minutos, cuando Pedro Henrique, Cardoso de Lima marcó el primer gol para São Paulo tras una asistencia de Luciano, da Rocha Neves. Por su parte, Botafogo alcanzó la igualdad definitiva a los 81 minutos, a través de Francisco, das Chagas Soares dos Santos. En cuanto a las estrategias, los equipos presentaron esquemas distintos: Botafogo utilizó un 3-4-3, mientras que São Paulo optó por un 3-5-2.

Disciplinas y cambios

El juego estuvo marcado por la fricción, reflejada en una alta cantidad de amonestaciones y expulsiones. En el tramo final, Fernando, Marçal de Oliveira (Botafogo) y Wendell, Nascimento Borges (São Paulo) vieron la tarjeta roja directa por conducta violenta y falta grave, respectivamente. A los 60 minutos, el técnico de São Paulo se vio obligado a realizar un cambio por lesión: ingresó Daniel, de Oliveira Sertanejo por Djhordney, Ferreira.

Estadísticas clave

A pesar de que Botafogo dominó la posesión con un 57% frente al 43% de São Paulo, la paridad se mantuvo en el resultado final. En cuanto a la eficacia ofensiva, Botafogo generó un total de 23 tiros con 7 remates a puerta, igualando en efectividad de disparo al visitante, que registró 13 tiros totales y también 7 a puerta. En tiros de esquina, el local superó a su rival con 6 lanzamientos contra 3.