Botafogo venció 1-0 a Atlético Mineiro, por el Brasileirao Serie A 2026

En la jornada 34 del Brasileirao Serie A 2026, Botafogo se quedó con la victoria frente a Atlético Mineiro. El encuentro se disputó el 4 de noviembre de 2026 a las 21.30 en el Estádio Olímpico Nilton Santos, con el arbitraje de Lucas Casagrande. A los 19 minutos, Edenílson, Andrade dos Santos marcó el 1-0 tras una asistencia de Victor Alexander, da Silva, gol que terminó siendo definitivo para el resultado del partido.

En cuanto al planteo táctico, los equipos presentaron esquemas diferentes: Botafogo optó por una formación 3-5-1, mientras que Atlético Mineiro salió al campo con un 4-2-3-1. A lo largo del complemento, los entrenadores buscaron variantes. A los 55 minutos, Botafogo movió el banco: ingresaron Alex, Nicolao Telles y Matheus, Martins Silva dos Santos en lugar de Edenílson, Andrade dos Santos y Danilo, Pereira da Silva. Más tarde, a los 64 minutos, Kauan, Almeida Toledo ingresó por Paulo Victor, da Silva debido a una lesión. Por el lado del conjunto visitante, a los 68 minutos, João Pedro, Porto Lucrécio reemplazó a Tomás, Pérez.

El desarrollo del juego fue disputado, reflejado en la disciplina táctica de ambos equipos. Durante el primer tiempo, Cristian, Medina (Botafogo) recibió una tarjeta amarilla por una falta a los 13 minutos. Ya en la segunda mitad, las amonestaciones continuaron para Tomás, Pérez (46') y Kauã, Pascini Resende (76') en la visita, mientras que Fernando, Marçal de Oliveira (74') fue amonestado en el local.

En el análisis de las estadísticas, se observó una marcada diferencia en la tenencia de la pelota: Atlético Mineiro dominó la posesión con un 68,1% frente al 31,9% de Botafogo. A pesar de esta disparidad, la eficacia en ataque fue equilibrada, con ambos conjuntos registrando 13 remates totales y 3 tiros a puerta cada uno. La paridad también se trasladó a los tiros de esquina, donde ambos equipos ejecutaron 4 durante el compromiso.