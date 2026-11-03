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Video: así fue el choque entre Jesús de Miguel y el arquero Owono que terminó con la muerte del futbolista

Las imágenes muestran el momento en que el arquero salió a disputar la pelota y terminó impactando contra el delantero; los detalles

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Murió el futbolista de Tenerife Jesús de Miguel tras chocar contra el arquero de otro equipo
Murió el futbolista de Tenerife Jesús de Miguel tras chocar contra el arquero de otro equipo

El fútbol español atraviesa un momento de profunda conmoción tras la muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, quien falleció este martes a los 30 años. Todo ocurrió durante un partido de la Segunda División de España, cuando el futbolista sufrió un fuerte golpe tras chocar con Jesús Owono, arquero del FC Andorra, mientras ambos disputaban la pelota. Como consecuencia del impacto, el delantero sufrió un paro cardiorrespiratorio y debió ser trasladado de urgencia a un hospital, donde permaneció internado hasta que se confirmó su fallecimiento al día siguiente.

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