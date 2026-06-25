Brasil venció 3-0 a Escocia, por el Mundial 2026

En un encuentro disputado el 24 de junio de 2026 a las 19.00 en el Miami Stadium, Brasil logró una contundente victoria por 3-0 frente a Escocia, bajo el arbitraje de César Arturo Ramos Palazuelos. El compromiso, correspondiente a la jornada 3 del certamen de la Copa Mundial, dejó claras las diferencias en el campo de juego desde los minutos iniciales.

El dominio brasileño

La superioridad de Brasil se reflejó rápidamente en el marcador. A los 7 minutos, Vinícius José, Paixão de Oliveira Júnior marcó el 1er gol tras asistencia de Rayan Vitor, Simplício Rocha. Poco después, a los 48 minutos, el mismo Vinícius José, Paixão de Oliveira Júnior anotó el 2do gol tras asistencia de Bruno, Guimarães Rodriguez Moura. Finalmente, a los 60 minutos, Matheus, Santos Carneiro da Cunha sentenció el 3er gol tras asistencia de Bruno, Guimarães Rodriguez Moura. En cuanto a lo táctico, Escocia dispuso un esquema 4-2-3-1 mientras que Brasil se plantó con un 4-3-3.

Disciplina y variantes

El juego también presentó situaciones de rigor disciplinario y cambios estratégicos. Brasil recibió tarjetas amarillas para Danilo Luiz, da Silva y Fábio Henrique, Tavares, mientras que Ryan, Christie fue amonestado en Escocia. Entre las sustituciones, destacó la salida por lesión de Andy, Robertson al cierre del primer tiempo en el conjunto escocés, dando lugar a Kieran, Tierney. Por parte de Brasil, el entrenador refrescó el ataque en el tramo final con el ingreso de Neymar, da Silva Santos Júnior en reemplazo de Matheus, Santos Carneiro da Cunha.

Análisis estadístico

Las estadísticas finales confirmaron el control ejercido por el equipo ganador. Brasil dominó con un 54% de posesión frente al 46% de Escocia, además de registrar una mayor eficacia en ataque con 21 tiros totales contra 14 de su rival. La diferencia en la precisión también fue notable, con 9 tiros a puerta para Brasil y 5 para Escocia, mientras que en tiros de esquina ambos equipos igualaron en 7, cerrando una jornada donde el conjunto brasileño fue muy superior en los metros finales.