Brasil venció 4-0 a India por amistoso internacional

El 3 de octubre de 2026, en el Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadium, se enfrentaron India y Brasil en un compromiso que finalizó con victoria para el conjunto sudamericano por 4-0. El encuentro, disputado a las 11.00, contó con el arbitraje de Ilgiz Tantashev.

Brasil dominó las acciones desde el inicio, reflejando su superioridad táctica con un esquema 4-3-3 frente al 4-2-3-1 que dispuso India. Los goles fueron los siguientes:

A los 28 minutos, Estêvão Willian marcó el 1-0 tras asistencia de Matheus França .

marcó el 1-0 tras asistencia de . A los 42 minutos, Pedro Guilherme marcó el 2-0 tras asistencia de Estêvão Willian .

marcó el 2-0 tras asistencia de . A los 58 minutos, Samuel Dias Lino marcó el 3-0 tras asistencia de Pedro Guilherme .

marcó el 3-0 tras asistencia de . A los 95 minutos, Samuel Dias Lino marcó el 4-0 tras asistencia de Mauro Jaqueson Júnior.

Análisis estadístico del encuentro

El desarrollo del partido mostró una clara diferencia en la posesión de balón, donde Brasil controló el 65,8% del tiempo contra un 34,2% de India. En términos ofensivos, el elenco brasileño fue mucho más incisivo al generar 20 tiros en total, de los cuales 7 fueron a puerta, mientras que India solo logró rematar en 9 ocasiones, con 3 disparos al arco.

Gestión desde los bancos

Ambos entrenadores realizaron numerosas modificaciones tácticas para rotar a sus planteles. Brasil realizó una serie de cambios profundos iniciando el segundo tiempo, dando ingreso a figuras como Bruno Guimarães y Endrick. Por su parte, el técnico de India buscó variantes constantes con hasta once sustituciones a lo largo del complemento, incluyendo el ingreso de Prabhsukhan Gill por Gurpreet Singh Sandhu en el arco, aunque el resultado ya estaba sentenciado a favor de Brasil en esta jornada 1.