Francia e Italia armaron un gran partido, por la Nations League: del golazo de Olise a la arremetida de Bastoni

En el partido más atrapante de este viernes, por la tercera fecha del grupo A de la Nations League, Francia e Italia -dos grandes- empataron en el Stade de France, de París, 1-1. Los dos venían de ganar, lo que potenció las expectativas previas, además de ser el reencuentro de Zinedine Zidane con la Azzurra, rival con la que protagonizó su expulsión en la final del Mundial 2006, tras aplicarle un cabezazo a Marco Materazzi. Armaron un encuentro muy emotivo, con varias emociones, un golazo de Olise, nacido de un toque corto de un tiro libre, una corajeada de Bastoni para rescatar a la Azzurra y grandes atajadas de Donnarumma, una de las figuras de la cancha.

La iniciativa fue para el local, como se esperaba, bien plantado en campo rival desde el dibujo 4-3-3, mientras que Italia, bien agrupada en su terreno, trataba de recuperar la pelota en bloque para salir rápido de contraataque. Con Sebastián Espósito y Kean por los costados respetando tácticamente el sistema 4-1-4-1, uno de los duelos planteados desde el principio fue sobre la izquierda del equipo de Mancini, para ver cómo iba a poder controlar Riccardo Calafiori a Michael Olise. El otro Espósito (Pio) hizo de centrodelantero.

🤯 ¿ATAJADÓN DE MAIGNAN O INSÓLITO ERRADO DE KEAN? ¡NO SE PUEDE CREER COMO NO LLEGÓ EL 1-0 DE ITALIA ANTE FRANCIA! 🤯



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Sin embargo, Italia no se limitó a defender. Tal fue así que Moise Kean tuvo la primera chance clarísima para abrir el marcador, con un remate tras un centro desde la derecha del lateral Kayode que terminó salvando en la línea de su arco Mike Maignan (atajadón). Y la segunda más clara de la primera etapa también fue para la Azzurra, con un remate a la carrera de Scalvini que se fue cerca del palo derecho de Maignan.

El “arte de defender” en el primer tiempo

El poderío ofensivo de Francia no fue ninguna novedad. De entrada salió con el tridente compuesto por Olise, Dembelé y Doué, pero también se sumaban en ofensiva Cherki y Rabiot, volantes con despliegue y gol, y los laterales Kalulu y Truffert. En los primeros 20 minutos tuvo una posesión del 62% de la pelota, pero le faltó precisión en los metros finales y la defensa italiana le dobló bien marcas por las bandas. Más que robar la pelota, el “arte defensivo” visitante tenía que ver con taparle casi todos los pases, por dentro y por fuera.

La defensa simétrica de Italia ante Francia, en el empate 1-1: funcionó mejor en el primer tiempo; en el segundo fue figura Donnarumma

La cantidad de bloqueos e intercepciones italianas fueron motivos de aplausos de Mancini. Y no sólo que casi no sufrió, sino que encima atacó mejor (en los primeros 45 minutos).

La primera aproximación de los dirigidos por Zidane, forzada, fue con un centro de Olise desde la izquierda que dio en el travesaño. Y la segunda, a los 37 minutos del primer tiempo, con un remate de Dembelé desde afuera del área que encontró bien parado a Donnarumma y no le dio complicaciones.

Atajadón de Gianluigi Donnarumma ante Ousmane Dembele, en el inicio del segundo tiempo Teresa Suarez - AP

Francia salió con todo en el segundo tiempo: Doué, tras otro intento con gambetas, remató desde afuera exigiendo a Donnarumma y el arquero, impresionante, volvió a taparle el rebote a Dembelé. Y Donnarumma volvió a lucirse para desviar un remate con zurda desde la derecha de Olise. Todo en cinco minutos y con el central Upamecano jugando tan adelantado que pareció un volante central en campo contrario.

Italia buscó ajustar tuercas y volver a la estrategia que le había salido a la perfección en la primera etapa, pero ya no pudo cruzar la mitad de la cancha. Enseguida fue amonestado Fagioli por un agarrón en la puerta del área sobre Cherki. Y de esa infracción llegó la obra de arte de Olise: un tiro libre jugado corto por Cherki al que le siguió el disparo del zurdo al ángulo superior izquierdo de Donnarumma; la pelota pegó en el travesaño, ingresó y levantó la red. Golazo de Olise.

¡¡VENÍA DE HACER UN GOLAZO ANTE BÉLGICA Y AHORA HIZO ESTA LOCURA!! ¡¡INFERNAL TIRO LIBRE DE OLISÉ PARA EL 1-0 DE FRANCIA ANTE ITALIA!!



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Mancini buscó cambios para hacer reaccionar a su equipo: ingresaron Nicoló Barella y Antonio Vergara en lugar de Tonali y Pio Espósito: quedaron Moise Kean como centrodelantero y Fagioli de volante central. Vergara intentó atacar por la derecha, a perfil invertido. Lo buscó Espósito a Kean con un centro rasante al área chica; al menos una intención para demostrar que podía salir del hostigamiento.

Pero Italia dio el golpe cuando menos lo esperaba y gracias a una patriada de Alessandro Bastoni, que anticipó un pase interior mal dado por Rabiot a Da Cunha (más error en la decisión que en la ejecución) y encontró las aguas abiertas de la defensa local para resolver con un remate de zurda. Inocencia de Francia (de Rabiot) luego de una gran recuperación de Upamecano ante Vergara. ¿Cuánto podía ganar y cuánto podía perder Rabiot con ese pase arriesgado en salida? La respuesta fue... el 1-1.

¿CÓMO? Atención al gesto de Upamecano a la hora de dejar el campo de juego, luego de ser expulsado por doble amonestación en Francia vs. Italia...



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Enseguida Rabiot buscó revancha y tuvo el segundo tanto con un zurdazo cruzado, pero el partido nuevamenta había cambiado. Italia seguía defendiendo con hidalguía pero había recuperado las armas para salir de contraataque. Y también con jugadas de lateral-centro: de un intento por esa vía, la pelota le quedó para que Vergara meta un centro de zurda y el cabezazo de Kean de emboquillada exigió al arquero de Francia, que mandó la pelota al tiro de esquina.

Donnarumma no iba a tener respiro hasta el final: a ocho minutos del final, un remate de Camavinga con destino de ángulo superior derecho. Francia pidió un penal de Bastoni sobre Olise que no existió: todo pelota.

Lo mejor del partido

Upamecano se fue expulsado por doble amonestación, la última por un forcejeo sobre Moise Kean. Y eso envalentonó a Italia, que tuvo otra chance de gol con un derechazo de arremetida de Barella. Incluso animó a una proyección del lateral izquierdo Calafiori que finalizó con un centro atrás que por poco no encontró a Kean.

Fue un partidazo, como si fuera por los cuartos de final o una semifinal de un Mundial; resultó por la tercera fecha de la Nations League. Más allá de los momentos de cada uno, dos grandes respondiendo a su condición. Choque de estilos, varias pulseadas colectivas y duelos individuales que terminaron en un encuentro con muchas emociones, dos goles y 33 remates (18 del local y 15 del visitante). Pagaron la entrada al Stade de France para los presentes y cada punto de rating conseguido por TV. También levantaron de la silla a los directores técnicos.