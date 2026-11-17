El encuentro se disputó el 17 de noviembre de 2026 a las 07.00 en el National Stadium, con el arbitraje de Mongkolchai Pechsri. En un despliegue de superioridad ofensiva, Brasil goleó 7-0 a Singapur en el marco de la jornada 1 del amistoso internacional.

El dominio del conjunto brasileño comenzó temprano con una ráfaga goleadora:

A los 9 minutos, Vinícius José, Paixão de Oliveira Júnior marcó el 1 gol tras asistencia de Bruno, Guimarães Rodriguez Moura .

marcó el 1 gol tras asistencia de . A los 15 minutos, Vinícius José, Paixão de Oliveira Júnior marcó el 2 gol tras asistencia de Endrick Felipe, Moreira de Sousa .

marcó el 2 gol tras asistencia de . A los 21 minutos, Vinícius José, Paixão de Oliveira Júnior marcó el 3 gol tras asistencia de Estêvão Willian, Almeida de Oliveira Gonçalves .

marcó el 3 gol tras asistencia de . A los 31 minutos, Endrick Felipe, Moreira de Sousa marcó el 4 gol tras asistencia de Estêvão Willian, Almeida de Oliveira Gonçalves .

marcó el 4 gol tras asistencia de . A los 51 minutos, Estêvão Willian, Almeida de Oliveira Gonçalves marcó el 5 gol tras asistencia de Gabriel, dos Santos Magalhães .

marcó el 5 gol tras asistencia de . A los 65 minutos, Rayan Vitor, Simplício Rocha marcó el 6 gol tras asistencia de Allan, Andrade Elias .

marcó el 6 gol tras asistencia de . A los 74 minutos, Raoul, bin Suhaimi marcó el 7 gol en propia puerta.

Tácticamente, Singapur planteó un 5-4-1 que no pudo contener el 4-3-3 propuesto por la visita.

El desarrollo del juego reflejó una disparidad marcada en la generación de peligro. Brasil controló la posesión con un 60,6% frente al 39,4% de Singapur, traduciendo este dominio en 22 tiros totales, de los cuales 11 fueron a puerta. Por el contrario, el conjunto local apenas logró registrar 1 disparo con dirección al arco en todo el encuentro.

En el apartado disciplinario, Singapur sufrió las tarjetas amarillas de Muhammad Safuwan, bin Baharudin y Jacob, Mahler. El técnico local intentó sin éxito revertir la situación mediante numerosas sustituciones a lo largo del complemento, moviendo el banco de suplentes hasta en once ocasiones para tratar de ajustar piezas defensivas ante el asedio constante de un Brasil que se mostró implacable durante los 90 minutos.