Celta de Vigo empató 0-0 con Real Betis, por la Liga de España

El encuentro se disputó el 25 de octubre de 2026 a las 12.15 en el Estadio Abanca-Balaídos, con el arbitraje de Isidro Díaz de Mera Escuderos. En un partido sumamente disputado, tanto Celta de Vigo como Real Betis no lograron quebrar el cero en el marcador, firmando una igualdad sin goles que reflejó la paridad táctica durante los noventa minutos de juego.

El desarrollo táctico del encuentro

El Celta de Vigo apostó por un esquema 3-4-3, buscando profundidad por las bandas, mientras que el Real Betis se plantó con un 4-2-3-1 equilibrado para intentar controlar la zona media. A medida que el reloj avanzó, ambos entrenadores movieron el banco de suplentes para intentar desequilibrar. Por el lado local, a los 68 minutos, el ingreso de la figura Iago Aspas por Pablo Durán buscó dar mayor lucidez ofensiva, mientras que el conjunto visitante respondió con la entrada de Giovani Lo Celso por Francisco Román Alarcón Suárez en el mismo minuto, intentando fortalecer la creación de juego en el tramo final.

Disciplina y rigor físico

El juego estuvo marcado por la intensidad y el rigor físico, lo que derivó en la amonestación de tres futbolistas. A los 29 minutos, Kourouma Moriba vio la tarjeta amarilla para el Celta de Vigo tras una infracción, siendo acompañado en la libreta del árbitro por su compañero Sergio Carreira, amonestado a los 79 minutos. Por parte del Real Betis, Diego Llorente fue amonestado a los 42 minutos de la primera parte.

Análisis estadístico

El balance del partido mostró una lucha pareja en términos de propuestas ofensivas. El Real Betis logró imponerse en la tenencia de la pelota con un 56,5% frente al 43,5% del Celta de Vigo, aunque la efectividad fue la gran ausente. Los locales registraron un total de 12 tiros, de los cuales 4 fueron a puerta, mientras que la visita concretó 15 disparos totales con apenas 2 remates entre los tres palos. En cuanto a las acciones desde las esquinas, el Celta de Vigo ejecutó 3 tiros de esquina contra los 4 que favorecieron al Real Betis.

Celta de Vigo y Real Betis empataron 0-0 en un partido correspondiente a la fecha 10 de la Liga de España 2026. Firmaron tablas en un encuentro donde no se pudo abrir el marcador. El cotejo se disputó en el estadio Estadio Abanca-Balaídos, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Celta de Vigo suma 12 puntos, ubicándose en la 9 posición, mientras que Real Betis tiene 20 unidades, en la 4 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Celta de Vigo y Real Betis en la tabla de posiciones, tras la fecha 10

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.