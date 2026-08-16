Chapecoense empató 3-3 con Bahia, por el Brasileirao Serie A 2026

El 16 de agosto de 2026 a las 11.00, Chapecoense y Bahia protagonizaron un electrizante empate 3-3 en el Arena Condá. El encuentro, válido por la jornada 23 del Brasileirao Serie A, contó con el arbitraje de Daiane Caroline Muniz dos Santos, quien impartió justicia en una mañana repleta de emociones.

Lluvia de goles y posturas tácticas

Desde el pitazo inicial, las disposiciones tácticas mostraron contrastes interesantes: Chapecoense se plantó con un esquema 4-3-3, mientras que Bahia optó por poblar el mediocampo con un 3-1-4-2. El marcador se abrió rápido, a los 13 minutos, cuando Alejo Veliz convirtió de penal para Bahia. Sin embargo, a los 19 minutos, Giovanni Augusto Oliveira Cardoso igualó las acciones tras una asistencia de Yago Felipe da Costa Rocha. Antes del descanso, a los 42 minutos, un gol en contra de Kauan Faria Gomes le devolvió la ventaja a Bahia. En el complemento, el festival ofensivo continuó: Márcio Antônio de Sousa Júnior empató nuevamente a los 48 minutos con pase de Giovanni Augusto. Bahia volvió a adelantarse a los 65 minutos por medio de Nicolás Acevedo, asistido por Jean Lucas de Souza Oliveira. Finalmente, a los 71 minutos, apareció Túlio Eduardo Silva de Oliveira para sellar el 3-3 definitivo, capitalizando otra precisa asistencia de la gran figura del encuentro, Giovanni Augusto.

Sustituciones clave y amonestados

En el entretiempo, el banquillo de Chapecoense realizó un movimiento táctico fundamental: ingresó Túlio Eduardo Silva de Oliveira en lugar de Kevin Ramírez, cambio que terminaría dándole el empate definitivo a su equipo. Por su parte, Bahia también buscó piernas frescas promediando la segunda etapa con los ingresos de Caio Alexandre Souza e Silva y Mateo Sanabria. El encuentro tuvo momentos de alta fricción en su tramo final, lo que obligó a mostrar algunas tarjetas amarillas:

Mateo Sanabria (83') en Bahia .

(83') en . Camilo Reijers de Oliveira (88') en Chapecoense .

(88') en . Erick da Costa Farias (91') en Bahia.

El análisis de las estadísticas

Los números del partido reflejan claramente el dominio territorial de Bahia, que alcanzó un 65,5% de posesión frente al 34,5% de Chapecoense. Esa abrumadora tenencia de balón se tradujo en un mayor volumen de juego para Bahia, registrando un total de 19 tiros (4 de ellos al arco), frente a las 12 oportunidades generadas por Chapecoense. No obstante, el conjunto dueño de los ataques más directos fue sumamente efectivo, logrando convertir sus 3 únicos remates a portería. Además, Bahia lideró el rubro de los tiros de esquina con 5 ejecuciones contra 3 de Chapecoense, cerrando un partido de ida y vuelta que no dio respiro hasta el final.