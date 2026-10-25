Chapecoense venció 2-1 a Fluminense, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 24 de octubre de 2026 a las 19.30 en el estadio Arena Condá, con el arbitraje de Anderson Daronco. En una jornada intensa, Chapecoense logró imponerse ante Fluminense por 2-1. A los 9 minutos, Yannick Bolasie marcó el primer gol tras asistencia de Giovanni Augusto. Posteriormente, a los 30 minutos, Cláudio Rodrigues Gomes igualó las acciones para la visita tras una habilitación de Givanildo Vieira de Souza. Finalmente, a los 56 minutos, Giovanni Augusto selló la victoria para el dueño de casa tras un pase de Túlio Eduardo.

Despliegue táctico y momentos clave

Ambos equipos saltaron al campo de juego bajo un esquema táctico de 4-2-3-1, priorizando el orden en el mediocampo. La disciplina táctica fue fundamental, aunque el ritmo se vio interrumpido por varias amonestaciones, destacándose las tarjetas amarillas recibidas por Camilo Reijers de Oliveira y Yago Felipe da Costa Rocha en el local, además de Guilherme Antônio Arana Lopes en la visita. Los entrenadores buscaron variantes desde el banco: Chapecoense realizó diversas sustituciones tácticas a lo largo del complemento para refrescar sus líneas y sostener la ventaja obtenida en el marcador.

Estadísticas del encuentro

El desarrollo del partido mostró una marcada diferencia en la tenencia de la pelota y el volumen de juego. Fluminense mantuvo el control del balón con un 74% de posesión frente al 26% de Chapecoense. A pesar de la superioridad en el manejo del esférico, la visita no logró capitalizar su volumen ofensivo, totalizando 16 tiros con 4 a puerta, mientras que Chapecoense fue más contundente con 6 remates y 3 disparos al arco rival.

Análisis final

El duelo se definió por la eficacia en los momentos críticos. Fluminense intentó volcar la cancha a su favor con 6 corners contra los 3 generados por Chapecoense, pero la defensa local se mantuvo firme ante los embates finales. Con este resultado en la jornada 32, Chapecoense suma una victoria valiosa, capitalizando su efectividad en un partido donde la posesión fue netamente para el conjunto visitante, que terminó buscando variantes ofensivas sin éxito, incluyendo el ingreso de Germán Cano en los minutos finales.