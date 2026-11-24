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Se midieron en un duelo donde Chapecoense se impuso con autoridad en la jornada 37 del certamen del Brasileirao Serie A; los detalles que hay que saber
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En la jornada 37 del Brasileirao Serie A, Chapecoense recibió a Palmeiras el 24 de noviembre de 2026 en el Arena Condá. El encuentro, que comenzó a las 18.00, contó con el arbitraje de Lucas Casagrande y finalizó con un contundente 3-0 a favor del dueño de casa.
Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico idéntico de 3-4-2-1, pero la efectividad fue la clave de la jornada. A los 5 minutos, Camilo, Reijers de Oliveira abrió el marcador tras una asistencia de Giovanni Augusto, Oliveira Cardoso. Posteriormente, a los 32 minutos, Max, Alves da Silva amplió la ventaja para el Chapecoense. Para cerrar la goleada, a los 90 minutos, Miguel, Carvalho selló el 3-0 definitivo tras recibir un pase de Rubens Tadeu, Hartmann Ricoldi.
El partido también estuvo marcado por el movimiento en los bancos de suplentes. A los 65 minutos, Chapecoense realizó ajustes tácticos con el ingreso de Márcio Antônio, de Sousa Júnior, mientras que a los 78 y 87 minutos refrescó sus líneas con varias modificaciones. Por el lado de Palmeiras, el entrenador intentó revertir la situación con cambios constantes desde el inicio del complemento, incluyendo el ingreso de Miguel, Cinoncelli Bilong, quien fue amonestado a los 76 minutos.
En cuanto a las estadísticas, Palmeiras dominó la posesión con un 56,4% frente al 43,6% de Chapecoense, y generó un mayor volumen de juego ofensivo con 25 remates contra 10 del rival. Sin embargo, la puntería fue determinante: Chapecoense concretó 8 disparos a puerta frente a los 6 de Palmeiras, asegurando así una victoria contundente en el tramo final del torneo.
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