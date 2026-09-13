Charlotte FC empató 3-3 con FC Cincinnati, por la MLS

En un encuentro vibrante disputado el 12 de septiembre de 2026 a las 20.30 en el TQL Stadium, FC Cincinnati y Charlotte FC igualaron 3-3. El partido contó con el arbitraje de Pierre-Luc Lauzière, quien fue testigo de un intercambio ofensivo constante entre ambos equipos.

El marcador se abrió rápidamente a los 2 minutos, cuando Pavel Bucha puso en ventaja a FC Cincinnati tras una asistencia de Tom Barlow. La respuesta de Charlotte FC no tardó en llegar: a los 7 minutos, Liel Abada marcó el empate, y a los 17 minutos, Pep Biel amplió la diferencia mediante un gol de penal. En la segunda mitad, la intensidad se mantuvo: a los 51 minutos, Kévin Denkey igualó para el local, pero Idan Toklomati volvió a poner arriba a la visita a los 55 minutos tras asistencia de Rodolfo Aloko. Finalmente, sobre el cierre, a los 91 minutos, Kévin Denkey firmó su doblete tras el pase de Bryan Ramírez para sellar el 3-3 definitivo.

Movimientos tácticos

Durante el transcurso del partido, los entrenadores buscaron variantes para desequilibrar el marcador. En Charlotte FC, la nota negativa fue la lesión de Liel Abada, quien debió ser reemplazado a los 44 minutos por Rodolfo Aloko. Por parte de FC Cincinnati, el técnico realizó múltiples sustituciones en el complemento, destacándose el ingreso de Bryan Ramírez por Tom Barlow al minuto 56, buscando mayor peso ofensivo en busca de la remontada que finalmente llegó en el tiempo de descuento.

Disciplina en el campo

El juego también tuvo sus momentos de fricción, reflejados en el registro disciplinario. Samuel Gidi y Kenji Mboma Dem fueron amonestados para FC Cincinnati a los 75 y 80 minutos respectivamente, mientras que en Charlotte FC, Rodolfo Aloko recibió la tarjeta amarilla a los 82 minutos. A pesar de los intentos de ambos bandos por quedarse con la victoria en la jornada 26, la paridad se mantuvo hasta el pitazo final en un compromiso sumamente equilibrado.