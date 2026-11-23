En un encuentro disputado el 22 de noviembre de 2026 a las 20.30 en el SeatGeek Stadium, Charlotte FC logró imponerse ante Chicago Fire FC por 2-1. El compromiso, correspondiente a la jornada 37 de la MLS, contó con el arbitraje de Filip Dujic.

El desarrollo del partido fue intenso y se definió en el tiempo suplementario. A los 48 minutos, Liel Abada marcó el primer gol para Charlotte FC tras asistencia de Henry Kessler. Sin embargo, Chicago Fire FC logró empatar a los 68 minutos gracias a un tanto de Robert Lewandowski, asistido por Jonathan Dean. Finalmente, a los 102 minutos, Pep Biel selló el triunfo definitivo para la visita.

El trámite del encuentro también estuvo marcado por la disciplina táctica y los cambios realizados por ambos cuerpos técnicos. Chicago Fire FC movió sus piezas en busca de la victoria: a los 67 minutos, Robin Lod ingresó por Maren Haile-Selassie, mientras que sobre el final del partido, Anzor Mekvabishvili, Johan Gómez y Josh Cohen sumaron minutos de juego.

Por el lado de Charlotte FC, el técnico también buscó refrescar el equipo ante la exigencia física, destacándose el ingreso de Abdoulaye Doucouré por Ashley Westwood a los 76 minutos. El rigor del juego derivó en amonestaciones para Jonathan Bamba en el local, y para Harry Toffolo y Morrison Agyemang en la visita, quienes vieron la tarjeta amarilla por distintas infracciones durante la segunda mitad del duelo.