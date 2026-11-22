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El partido de los octavos de final se disputa este domingo a las 19 en el estadio Monumental; el ganador se medirá con Instituto o Huracán en cuartos
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River Plate y Lanús protagonizan este domingo 22 de noviembre el encuentro más atractivo de la jornada de los octavos de final del Torneo Clausura 2026 y lo hacen desde las 19 (hora argentina) en el estadio Monumental con arbitraje de Pablo Dóvalo.
El encuentro se transmite en vivo por televisión únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
El Millonario y El Granate se enfrentarán por los #OctavosDeFinal del #TorneoMercadoLibre Clausura 2026 🏆— Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 22, 2026
🔛 @RiverPlate 🆚 @clublanus pic.twitter.com/tXOTlcVIJI
La previa de River vs. Lanús
Los dos clubes sumaron 26 puntos en la primera etapa, con la diferencia de que River terminó cuarto en el Grupo B y el Granate, quinto en el A y, por eso, la ventaja de localía recayó en el Millonario. Tuvieron campañas diversas: los dirigidos por Leonardo Ponzio lograron ocho triunfos, dos empates y seis derrotas y los de Mauricio Pellegrino, siete, cinco y cuatro, respectivamente.
El encuentro es uno de los más atractivos que ofrece la primera instancia de eliminación directa y solo uno avanzará a cuartos de final para continuar en carrera por el título. El elenco del barrio porteño de Núñez tiene la presión de que necesita cerrar el año con alguna vuelta olímpica y, tras eso, este sábado Boca se coronó campeón de la Copa Sudamericana 2026, por lo que se espera un clima tenso en el Antonio V. Liberti.
Lanús, por su parte, empezó el 2026 con la obtención de la Recopa Sudamericana ante Flamengo, a la que se ganó el derecho de competir como vencedor de la Copa Sudamericana 2025, y luego cayó en la irregularidad, motivo por el que no fue protagonista de ningún otro campeonato -Apertura, Libertadores y Sudamericana-.
Posibles formaciones
- River Plate: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Santiago Espíndola, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo De Jesús, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Medina; Matías Sepúlveda o Lucas Besozzi, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Alan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.
En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.65 contra 5.82 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 3.63.
La última vez que se enfrentaron ambos clubes fue en el Torneo Clausura de 2025 y empataron 1 a 1 en la Fortaleza con goles de Gonzalo Montiel y Rodrigo Castillo.
- El ganador avanzará a cuartos de final y esperará por Instituto de Córdoba o Huracán, que se enfrentan a continuación en la Docta.
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