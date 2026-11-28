El encuentro se disputó el 28 de noviembre de 2026 a las 14.30 en el Bank of America Stadium, con el arbitraje de Joe Dickerson. En un partido vibrante por la jornada 38 de la MLS, Charlotte FC logró quedarse con la victoria por 2-1 ante Chicago Fire FC.

Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico idéntico, utilizando ambos un 4-2-3-1 que buscó disputar la posesión en el mediocampo. Los goles del encuentro fueron los siguientes:

A los 8 minutos, Allan, Saint-Maximin marcó el 1er gol tras asistencia de Liel, Abada .

marcó el 1er gol tras asistencia de . A los 54 minutos, Maren, Haile-Selassie marcó el 1er gol tras asistencia de Jonathan, Bamba .

marcó el 1er gol tras asistencia de . A los 95 minutos, Idan, Toklomati marcó el 2do gol tras asistencia de Pep, Biel.

El desarrollo del juego se vio condicionado por diversas sustituciones; entre ellas, a los 34 minutos, Charlotte FC debió mover el banco por razones tácticas, ingresando Andrew, Privett por Henry, Kessler.

Análisis estadístico y disciplinario

El dominio de la pelota estuvo del lado de Chicago Fire FC, que registró un 65,6% de posesión frente al 34,4% de Charlotte FC. A pesar de este control territorial, la efectividad fue mayor para los locales, que concretaron 7 remates al arco contra los 4 que logró el conjunto visitante.

Detalles finales del encuentro

En el rubro disciplinario, el árbitro Joe Dickerson debió mostrar tarjetas amarillas para controlar las acciones, destacándose la amonestación a Idan, Toklomati a los 95 minutos por celebración excesiva tras su gol agónico. Previamente, fueron amonestados Andrew, Privett y David, Schnegg en Charlotte FC, mientras que en Chicago Fire FC vio la tarjeta Maren, Haile-Selassie a los 80 minutos.