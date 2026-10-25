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Chicago Fire FC venció 3-2 a Atlanta United, por la MLS 2026

Se midieron en un duelo parejo definido por detalles en la jornada 32 del certamen de la MLS; los detalles que hay que saber

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Chicago Fire FC venció 3-2 a Atlanta United, por la MLS 2026
Chicago Fire FC venció 3-2 a Atlanta United, por la MLS 2026

En un encuentro vibrante disputado el 24 de octubre de 2026 a las 20.30, Chicago Fire FC logró una valiosa victoria por 3-2 ante Atlanta United en el Mercedes-Benz Stadium. El partido, que contó con el arbitraje de Victor Manuel Rivas, presentó un desarrollo dinámico de principio a fin.

Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico de 4-3-3, buscando imponer condiciones desde la tenencia. El marcador se abrió rápidamente a los 4 minutos, cuando Tomás Jacob anotó para Atlanta United tras una asistencia de Miguel Almirón. Sin embargo, Chicago Fire FC reaccionó y llegó a la igualdad a los 30 minutos a través de Anton Salétros. Ya en el complemento, la visita logró inclinar la balanza: a los 51 minutos, Anzor Mekvabishvili puso el 2-1 parcial y, apenas nueve minutos después, Philip Zinckernagel estiró la ventaja tras una habilitación de Salétros. Finalmente, a los 67 minutos, Breel Embolo descontó para el dueño de casa tras un centro de Elías Báez, sellando el 3-2 definitivo.

El trámite del encuentro también se vio condicionado por la disciplina y los cambios estratégicos. Por el lado de Chicago Fire FC, a los 45 minutos ingresó Anzor Mekvabishvili, quien resultó determinante para el control del mediocampo, aunque más tarde recibiría una tarjeta amarilla. En cuanto a las amonestaciones, el compromiso mostró un trámite áspero con varias tarjetas distribuidas para ambos conjuntos, destacándose las infracciones que obligaron a los técnicos a realizar sustituciones preventivas para evitar complicaciones disciplinarias.

En el análisis estadístico, Chicago Fire FC mostró una leve superioridad en la posesión con un 53% frente al 47% de Atlanta United, además de generar mayor peligro con 12 tiros totales, 4 de ellos a portería. Por su parte, el equipo local intentó reaccionar mediante 8 remates, logrando 3 disparos directos al arco. A pesar de los esfuerzos finales de Atlanta United por rescatar al menos una unidad, el orden defensivo de los visitantes permitió que el 3-2 se mantuviera hasta el pitazo final en una jornada 32 sumamente disputada.

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