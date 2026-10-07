Chile venció 2-0 a México, en un amistoso internacional 2026

En un encuentro disputado el 6 de octubre de 2026 a las 23.30 en el Los Angeles Memorial Coliseum, Chile logró una sólida victoria ante México. El compromiso contó con el arbitraje de Filip Dujic. En el desarrollo del juego, a los 54 minutos, Maximiliano Gutiérrez marcó el primer gol tras asistencia de Gonzalo Tapia. Posteriormente, a los 65 minutos, Vicente Pizarro amplió la ventaja con una anotación tras la asistencia de Darío Osorio.

Desarrollo táctico y cambios

Ambos equipos presentaron esquemas distintos: México optó por una formación 433, mientras que Chile se dispuso en el campo con un 4231. El técnico de México buscó variantes de forma masiva a los 64 minutos, realizando cinco modificaciones simultáneas con los ingresos de Johan Vásquez, Jorge Sánchez, Isaías Violante, Denzell García y Santiago Giménez. Por su parte, Chile también movió sus piezas con el ingreso de Felipe Méndez por Rodrigo Echeverría al inicio del segundo tiempo.

Disciplina y estadísticas

El juego estuvo marcado por la intensidad, reflejada en las tarjetas mostradas por el árbitro. En México, Jesús Gallardo fue amonestado a los 43 minutos y Everardo López vio la tarjeta a los 73. Por el lado de Chile, Darío Osorio recibió una amonestación a los 77 minutos. En cuanto al control del balón, México dominó la posesión con un 64,3% frente al 35,7% de Chile, a pesar de que la eficacia goleadora estuvo del lado visitante.

Análisis final

El duelo, correspondiente a la jornada 1 de la fecha FIFA, dejó en evidencia la efectividad de Chile para concretar sus oportunidades. Mientras que México registró 15 tiros totales con 3 a puerta y generó 6 córners, la solidez defensiva y la precisión en ataque permitieron a Chile cerrar el marcador con un 2-0 final tras sus 9 disparos totales y 4 tiros a puerta.