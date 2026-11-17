En una jornada disputada el 17 de noviembre de 2026, China y Bahrein igualaron 2-2 en el Zhaoqing New District Sports Center Stadium. El encuentro, que comenzó a las 09.00, contó con el arbitraje de Hee-Gon Kim. El marcador se abrió rápidamente a los 2 minutos, cuando Mohammed Abdul Kayoum Dur Mohamed Abubakar marcó el primer gol para Bahrein tras una asistencia de Ahmed Khaled Rabeea Husain. A los 20 minutos, Ahmed Mubarak amplió la ventaja visitante tras una habilitación de Mohammed Abdul Kayoum Dur Mohamed Abubakar. Sin embargo, China reaccionó antes del descanso: a los 37 minutos, Abduweli Behram descontó tras una asistencia de Wang Yudong. Ya en la segunda mitad, a los 80 minutos, Zhang Yuning selló el empate definitivo mediante un gol de penal.

Desarrollo y cambios tácticos

El encuentro presentó un marcado contraste en las propuestas estratégicas, con China utilizando una formación 4-4-2 frente al 4-2-3-1 planteado por Bahrein. Ante la necesidad de revertir el resultado, el técnico de China realizó múltiples variantes al inicio del segundo tiempo, destacándose el ingreso de jugadores como Wu Xi y Jiang Shenglong. Por su parte, la visita también movió el banco de manera masiva a los 60 y 61 minutos buscando refrescar líneas. En el apartado disciplinario, Han Pengfei recibió una tarjeta amarilla para el local a los 30 minutos, mientras que Mohammad Al Gharably fue amonestado sobre el final del encuentro por demorar el juego.

Análisis estadístico

A pesar de la paridad en el tanteador, el desarrollo estadístico mostró diferencias claras. Bahrein se adueñó de la posesión con un 54%, mientras que China mantuvo un 46%. No obstante, el equipo chino fue mucho más incisivo al momento de atacar, registrando 15 remates totales frente a los 6 de su rival. En cuanto a la precisión, China logró 2 tiros a puerta, mientras que Bahrein alcanzó 3. El dominio territorial del equipo local se reflejó también en la cantidad de tiros de esquina generados, totalizando 8 córneres contra los 4 del conjunto visitante.

Notas del cierre

El desarrollo del partido estuvo condicionado por la alta cantidad de sustituciones, que alteraron el ritmo de juego en la segunda mitad, especialmente tras la salida por lesión de Ahmed Khaled Rabeea Husain en el conjunto de Bahrein a los 85 minutos. La igualdad final refleja un duelo donde China supo aprovechar mejor sus oportunidades de remate, mientras que la contundencia inicial de Bahrein le permitió llevarse un empate valioso de su visita a territorio chino en este compromiso amistoso.