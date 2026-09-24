China venció 3-0 a Maldivas, por el amistoso internacional 2026

El encuentro se disputó el 24 de septiembre de 2026 a las 08.35 en el Chongqing Longxing Football Stadium, con arbitraje de Asker Nadjafaliev. Fue un partido controlado por el conjunto local que logró plasmar su superioridad en el marcador durante la segunda mitad.

El despliegue táctico y la eficacia ofensiva

Ambos conjuntos presentaron esquemas distintos: China saltó al campo con un 4-4-2, mientras que Maldivas optó por un 4-2-3-1. El quiebre del partido llegó en el complemento, donde Ziming, Wang se convirtió en la gran figura al marcar un triplete decisivo:

A los 50 minutos, Ziming, Wang marcó el primer gol tras asistencia de Shangyuan, Wang .

marcó el primer gol tras asistencia de . A los 56 minutos, Ziming, Wang marcó el segundo gol tras asistencia de Pu, Chen .

marcó el segundo gol tras asistencia de . A los 63 minutos, Ziming, Wang marcó el tercer gol tras asistencia de Gengrui, Wang.

Cabe destacar que, a los 7 minutos, el jugador Yihao, Zhong de China recibió una tarjeta amarilla por una infracción.

Movimientos estratégicos y control del juego

La gran cantidad de modificaciones en el entretiempo evidenció la búsqueda de ambos entrenadores por probar variantes. Por el lado de China, el ingreso de futbolistas como Wai-Tsun, Dai y Wenneng, Xie refrescó las líneas, mientras que Maldivas intentó sin éxito cerrar los espacios defensivos ante el asedio constante. El dominio de los locales se vio reflejado no solo en el marcador, sino también en el volumen de juego generado durante la segunda etapa.

Dominio absoluto en las estadísticas

China se adueñó del trámite del juego, registrando una posesión de pelota del 67,3%, muy superior al 32,7% de Maldivas. El ataque de los locales fue incisivo y constante, acumulando un total de 21 tiros, de los cuales 8 fueron a puerta, además de forzar 15 tiros de esquina, lo que demuestra la presión ejercida sobre el arco visitante a lo largo de los noventa minutos.