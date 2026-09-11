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Cienciano venció por 2-0 a Montevideo City Torque, por la Copa Sudamericana 2026

El partido correspondió a la fecha de los cuartos de final del certamen continental sudamericano, los detalles que hay que saber

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Cienciano y Montevideo City Torque disputaron uno de los encuentros de la jornada internacional sudamericana
Cienciano y Montevideo City Torque disputaron uno de los encuentros de la jornada internacional sudamericana

Cienciano venció por 2-0 a Montevideo City Torque como local, en un partido correspondiente a la fecha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Para Cienciano los goles fueron marcados por Souza , Amondarain . El cotejo se disputó en el estadio Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en una nueva jornada de la gran conquista. "

La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

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