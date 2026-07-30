Cienciano venció por 4-0 a Lanús, por la Copa Sudamericana 2026

Cienciano venció por 4-0 a Lanús como local, en un partido correspondiente a la fecha de la fase de play-offs de la Copa Sudamericana 2026. Para Cienciano los goles fueron marcados por Garcés , Hohberg , Garcés , Hohberg . El cotejo se disputó en el estadio Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en una nueva jornada de la gran conquista. "

La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.