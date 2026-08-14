Cienciano venció por 6-1 a Botafogo, por la Copa Sudamericana 2026

Cienciano venció por 6-1 a Botafogo como local, en un partido correspondiente a la fecha de grupo los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Para Cienciano los goles fueron marcados por Succar , Bandiera , Succar , Martinich , Bandiera , Succar , mientras que para Botafogo el gol fue marcado por Martins Silva dos Santos. El cotejo se disputó en el estadio Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en una nueva jornada de la gran conquista. "

La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.