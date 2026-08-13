Por dónde pasan Rosario Central vs. Corinthians y qué canal lo transmite en vivo

Rosario Central y Corinthians abren este jueves la serie de octavos de final de la Copa Libertadores 2026 con el partido de ida en el estadio Gigante de Arroyito, que inicia a las 21.30 (hora argentina) y lo arbitra el uruguayo Andrés Matonte.

El encuentro se transmite en vivo por televisión únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Corinthians es uno de los equipos de Brasil más importantes; se enfrenta a Rosario Central MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

La previa de Central vs. Corinthians

El Canalla fue segundo en el Grupo H de la primera etapa con 13 puntos producto de cuatro victorias, un empate y una derrota ante Independiente del Valle de Ecuador que le costó el primer lugar, el cual se quedaron los ecuatorianos con la misma cantidad de unidades y la ventaja en el mano a mano entre sí a partir de ese triunfo.

Con Ángel Di María como emblema, el conjunto rosarino apunta a llegar lejos en el máximo certamen continental y llega al cruce en un buen momento porque ganó los últimos dos encuentros que disputó en el Torneo Clausura 2026 -vs. River 1 a 0 y Aldosivi 2 a 1-, en el que marcha octavo en la zona B con siete unidades.

Jáminton Campaz es una las principales cartas ofensivas de Rosario Central Juan Jose Garcia

El Timão, por su parte, lideró el Grupo E con 11 tantos gracias a tres victorias, dos empates y una derrota y relegó a Platense, Independiente Santa Fe de Colombia y Peñarol de Uruguay.

El equipo dirigido por Fernando Diniz, que en su plantel tiene a los argentinos Fabricio Angileri y Rodrigo Garro y recientemente se desprendió de Memphis Depay, marcha séptimo en el Brasileirão marcha séptimo con una racha de cinco encuentros sin derrotas, con tres victorias y una caída. La última vez que perdió fue contra el Calamar 2 a 0 en la última fecha de la etapa de grupos de la Copa Libertadores.

Posibles formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Giovanni Cantizano o Julián Fernández, Ángel Di María, Jaminton Campaz; y Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Giovanni Cantizano o Julián Fernández, Ángel Di María, Jaminton Campaz; y Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón. Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Allan Souza, Raniele, Breno Bidon, Rodrigo Garro; Kaio César y Pedro Raul. DT: Fernando Diniz

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.37 contra 3.83 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 2.95.

Ambos equipos ya se enfrentaron una vez en octavos del máximo certamen continental y fue en la edición del 2000. De local, se ganaron mutuamente 3 a 2, en Rosario y en San Pablo, y el conjunto brasileño se quedó con la clasificación a cuartos por penales.

La revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 será el jueves 20 de agosto en Brasil. El ganador accederá a los cuartos de final y enfrentará al vencedor de Estudiantes de La Plata vs. Universidad Católica de Chile, que en la ida igualaron 1 a 1 en el estadio Uno.