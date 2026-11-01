Cobresal empató 2-2 con Everton de Viña del Mar, por la Primera División Chile

El encuentro se disputó el 1 de noviembre de 2026 a las 15.00 en el Estadio El Cobre, con el arbitraje de Rodrigo Carvajal. Fue un partido vibrante que dejó como saldo una igualdad 2-2 entre Cobresal y Everton de Viña del Mar.

Las emociones llegaron en la segunda mitad. A los 59 minutos, Juan Fuentes marcó el primer gol tras asistencia de José Tiznado para Cobresal. Posteriormente, a los 72 minutos, Julián Brea amplió la ventaja para el local a través de un penal. La reacción de la visita fue agónica: a los 95 minutos, Hugo Magallanes marcó el primer gol de Everton de Viña del Mar tras asistencia de Nicolás Baeza, y apenas un minuto después, a los 96, Josué Ovalle sentenció el empate definitivo.

El desarrollo táctico estuvo marcado por las constantes modificaciones. A los 56 minutos, ambos estrategas movieron el banco para intentar cambiar el rumbo del partido: ingresaron Renato Huerta, Martín Espinoza y Bryan Carvallo por el lado de Cobresal, mientras que Nicolás Baeza saltó al campo para Everton de Viña del Mar.

En cuanto a la disciplina, el árbitro Rodrigo Carvajal debió mostrar varias tarjetas amarillas a lo largo del cotejo. Por parte de Cobresal, fueron amonestados Christian Moreno (31'), Janpol Morales (34') y Juan Fuentes (87'), mientras que en Everton de Viña del Mar vio la tarjeta Joaquín Moya (62').