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Se midieron en un duelo donde Cobresal se impuso con autoridad en la jornada 28 del certamen de la Primera División Chile; los detalles que hay que saber
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En un vibrante encuentro disputado el 20 de noviembre de 2026 a las 18.00, Cobresal derrotó a Audax Italiano por 3-2 en el Estadio El Cobre, bajo el arbitraje de Gastón Philippe.
El partido fue una exhibición de efectividad por parte de los locales. A los 5 minutos, Felipe Villagrán abrió el marcador. Posteriormente, a los 23 minutos, Julián Brea anotó el segundo gol tras una asistencia de Felipe Villagrán. Finalmente, a los 63 minutos, Steffan Pino convirtió el tercero luego de una habilitación de Julián Brea. Por el lado de la visita, Felipe Salomoni descontó a los 33 minutos tras asistencia de Paolo Guajardo, y Franco Troyansky sentenció el 3-2 definitivo mediante un penal a los 89 minutos.
La disciplina táctica y los cambios también marcaron el ritmo del juego. Audax Italiano sufrió la expulsión de Enzo Ferrario a los 82 minutos tras recibir su segunda tarjeta amarilla. En cuanto a las modificaciones, el cuerpo técnico de Cobresal se vio obligado a retirar a Julián Brea por una lesión a los 76 minutos, reemplazándolo por Franco Bechtholdt, mientras que Audax Italiano buscó sin éxito remontar el marcador con el ingreso de figuras como Ariel Uribe y Damián Pizarro durante la segunda mitad.
El trámite del cotejo dejó en evidencia la intensidad física de ambos equipos, reflejada en el amplio registro de amonestaciones. Julián Brea y Benjamín Valenzuela vieron la tarjeta amarilla por Cobresal, mientras que en Audax Italiano fueron amonestados Enzo Ferrario, Nicolás Orellana y Marcelo Ortiz. Con este resultado, Cobresal logra sumar de a tres en esta recta final del campeonato, consolidando su rendimiento ante un Audax Italiano que no pudo capitalizar sus intentos ofensivos.
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