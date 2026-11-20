BELO HORIZONTE.– En el fútbol sudamericano, las diferencias suelen medirse en títulos, presupuestos y cantidad de hinchas. Pero existe otra competencia, menos visible y cada vez más importante para la economía de los clubes. Una que no se juega durante 90 minutos, que no necesita árbitros (ni VAR) y cuyo resultado tampoco se define por penales. Boca, Estudiantes, Palmeiras y Atlético Mineiro, los cuatro protagonistas de las finales subcontinentales de 2026, también representan dos formas diferentes de entender qué significa ser socio de un club de fútbol.

La comparación parece sencilla. Basta con buscar las cifras de asociados de cada institución y ordenarlas de mayor a menor. Sin embargo, detrás de esos números se esconde una particularidad que puede modificar completamente el resultado, ya que no todos los clubes cuentan a sus socios de la misma manera y, sobre todo, no ofrecen lo mismo a cambio de una cuota mensual.

En la Argentina, la figura del socio está profundamente vinculada con la historia institucional de los clubes. Pagar una cuota no significa únicamente acceder a una entrada o recibir descuentos. Según la categoría y las condiciones estatutarias, también puede representar la posibilidad de participar en elecciones, intervenir en la vida política de la institución y sentirse parte de una comunidad que trasciende al equipo profesional.

Socio del programa Avanti, de Palmeiras, junto a las mascotas del club Mauricio Rito / Palmeiras

En Brasil, en cambio, durante las últimas décadas se consolidó otro modelo. Los programas de sócio-torcedor transformaron una parte de esa relación en un producto comercial, con categorías, beneficios, experiencias y distintas posibilidades de consumo. El hincha no necesariamente se convierte en asociado institucional. En muchos casos, adquiere una membresía que le permite acceder a ventajas y mantener una relación más cercana con su equipo.

La distinción es fundamental para entender la dimensión de los números que exhiben los cuatro finalistas. “Ni siquiera dentro del propio fútbol brasileño existe una estandarización que permita comparar directamente las bases de socios de los clubes”, explicó a LA NACION Bruno Brum, socio y director de Marketing de End to End, empresa especializada en marketing deportivo y programas de relacionamiento con hinchas.

Hinchas de Boca en la Bombonera, durante el partido ante Defensa y Justicia que definió la Tabla Anual 2026 Manuel Cortina

Según el ejecutivo, existen instituciones con planes gratuitos destinados a construir una base de seguidores, otras con categorías premium y algunas que incluyen entradas dentro de la mensualidad. “Boca, Estudiantes, Palmeiras y Atlético Mineiro pueden divulgar números importantes, pero no necesariamente están hablando de lo mismo. Es posible comparar las cifras, aunque por sí solas no son concluyentes”, advirtió. La pregunta, entonces, deja de ser quién tiene más socios. Lo verdaderamente interesante es cuánto dinero generan, cuántos permanecen vinculados al club y qué recibe cada uno a cambio.

En Belo Horizonte, Atlético Mineiro encontró una manera particular de ampliar esa relación. Su programa Galo na Veia utiliza una estrategia conocida en el mundo de los negocios digitales como freemium; se trata de ofrecer una puerta de entrada gratuita para captar hinchas y, a partir de allí, desarrollar oportunidades para convertirlos en clientes de planes pagos o de otros productos. La lógica es sencilla. Cuanto más grande sea la base de personas vinculadas al club, mayores serán las posibilidades de ofrecerles entradas, experiencias, productos y servicios.

Pero existe una diferencia entre tener cientos de miles de personas registradas y conseguir que todas ellas generen ingresos mensuales. Brum destaca que Atlético consiguió desarrollar una relación que va más allá de las entradas. Uno de los ejemplos más llamativos es el Manto da Massa, una iniciativa que permite a los hinchas participar en la creación de una camiseta especial del club. Los propios seguidores presentan diseños, votan y posteriormente pueden comprar el modelo elegido.

O Manto mais Massa está definido!



Com 17.878 votos, o modelo número 3 foi escolhido como o novo Manto da Massa 2026/2027!



Garanta o seu em: https://t.co/XqkYLYhyei pic.twitter.com/948Ukw6h3x — Atlético (@Atletico) October 22, 2026

La camiseta, entonces, deja de ser solamente un producto para convertirse en una experiencia de participación. Una manera de transformar al hincha en protagonista de una decisión que, tradicionalmente, estaba reservada a los departamentos comerciales de las instituciones. El estadio, Arena MRV, inaugurado en 2023, agregó otra dimensión al negocio. La cancha propia permite desarrollar experiencias, ampliar las oportunidades de consumo y fortalecer el sentido de pertenencia. Ya no se trata únicamente de asistir a un partido, sino de construir una relación con el club que se mantenga durante toda la semana.

En San Pablo, Palmeiras desarrolló una estrategia diferente, aunque con objetivos similares. Avanti, su programa de sócio-torcedor, se consolidó como una de las referencias del mercado brasileño, acompañado por los éxitos deportivos del equipo y por una estructura comercial que busca aprovechar cada punto de contacto con sus hinchas. “El crecimiento del Avanti está muy asociado a la consistencia deportiva del club, que pelea por títulos con frecuencia y mantiene al hincha involucrado a lo largo de las temporadas”, señaló Brum.

Pero los resultados deportivos no explican todo. Palmeiras también desarrolló Palmeiras Pay, una plataforma de servicios financieros que amplía las posibilidades de relacionarse con sus seguidores y crea nuevas oportunidades comerciales para la institución. El Nubank Parque completa ese ecosistema. Su ubicación, infraestructura y experiencia de consumo permiten que el estadio funcione como algo más que un escenario deportivo.

Flaco López junto a los chicos de Palmeiras, elegidos por medio de Avanti Prensa Palmeiras

De esta manera, Palmeiras y Atlético Mineiro encontraron caminos para convertir a sus hinchadas en comunidades comerciales que pueden generar ingresos durante todo el año. El desafío consiste en sostener esa relación incluso cuando los resultados deportivos dejan de acompañar.

Del otro lado aparecen Boca y Estudiantes, representantes de una tradición asociativa que forma parte de la identidad del fútbol argentino. En ambos clubes, el socio no es simplemente un consumidor. La vida institucional, las elecciones y la relación histórica con la comunidad ocupan un lugar que no siempre encuentra equivalencias en los programas comerciales brasileños.

Esto no significa que los clubes argentinos carezcan de estrategias comerciales ni que los brasileños hayan abandonado su vida asociativa. Las dos realidades conviven con diferentes modelos de gestión. Sin embargo, la distinción permite entender por qué una comparación basada exclusivamente en la cantidad de asociados puede conducir a conclusiones equivocadas.

Hinchas de Estudiantes de La Plata en el Maracaná, festejando en la semifinal de la Libertadores 2026 ante Flamengo MAURO PIMENTEL - AFP

Para Brum, el fútbol argentino tiene oportunidades de crecimiento en la profesionalización de sus programas de relaciones, especialmente mediante el uso de tecnología, análisis de datos y segmentación de beneficios. “Palmeiras y Atlético muestran cómo es posible transformar a la hinchada en una plataforma de negocios, creando conexiones que van más allá de la cuota mensual y de los días de partido”, explicó.

Pero el aprendizaje también puede recorrer el camino inverso. “El fútbol brasileño tiene mucho que aprender de la tradición asociativa argentina, especialmente de su capacidad para transformar el vínculo institucional en identidad, pertenencia y participación. Boca y Estudiantes representan una cultura en la que ser socio forma parte de la propia relación del hincha con el club”, agregó.

La discusión adquiere una dimensión todavía mayor en un momento de transformación económica del fútbol brasileño. Las restricciones a las casas de apuestas, que durante los últimos años se habían convertido en grandes patrocinadoras de los clubes, obligaron a revisar las fuentes de financiamiento. Atlético Mineiro es uno de los ejemplos más visibles, ya que perdió anticipadamente un contrato millonario con H2Bet y debió encontrar alternativas comerciales en las semanas previas a la final contra Boca.

En ese escenario, los programas de socios pueden adquirir una importancia todavía mayor. “Existe una tendencia a que los clubes necesiten diversificar cada vez más sus fuentes de ingresos y reducir la dependencia de contratos de patrocinio concentrados en determinados sectores, como el de las apuestas”, sostuvo Brum. El ejecutivo, sin embargo, advierte que no existe una solución automática. Para que las membresías se conviertan en una fuente sostenible de recursos, los clubes necesitan invertir en tecnología, inteligencia de datos y beneficios que justifiquen la permanencia de sus asociados.

Socios de Atlético Mineiro visitan el Centro de Entrenamiento Cidade do Galo Daniela Veiga / Atlético Mineiro

El hincha, según su visión, ya no puede ser considerado únicamente una audiencia que las instituciones ofrecen a sus patrocinadores. También participa de una economía que incluye entradas, camisetas, productos licenciados, experiencias y consumo dentro de los estadios. Pero esa transformación plantea otra pregunta: ¿hasta dónde es posible convertir la pasión en dinero sin debilitar el vínculo que hizo grandes a los clubes?

El fútbol argentino conserva una tradición en la que la condición de socio puede representar pertenencia y participación institucional. El modelo brasileño desarrolló herramientas para ampliar las oportunidades comerciales de esa relación. Ninguno de los modelos, por sí solo, garantiza mejores resultados deportivos ni mayor estabilidad financiera. Para evaluar realmente su funcionamiento, Brum propone observar indicadores que pocas veces aparecen en los rankings, como los ingresos generados, la cuota promedio, permanencia de los asociados, la morosidad y los beneficios ofrecidos. Porque una base de cientos de miles de personas puede impresionar en una presentación comercial, pero no necesariamente representa cientos de miles de cuotas pagadas todos los meses.

Mientras Boca y Atlético Mineiro se preparan para enfrentarse en Barranquilla, y Estudiantes y Palmeiras hacen lo propio en la Libertadores, los cuatro clubes exhiben otra fortaleza que no depende de sus entrenadores ni de sus futbolistas, sino de la relación con quienes los acompañan. En la cancha habrá dos campeones continentales. Fuera de ella, la discusión continuará abierta. ¿Qué vale más, un hincha que paga para acceder a beneficios o uno que participa de las decisiones de su club? Tal vez la respuesta no esté en elegir entre ambos modelos, sino en encontrar una manera de combinarlos.

Porque en el fútbol sudamericano, donde las camisetas cambian de patrocinador y los jugadores rotan constantemente entre los equipos, hay algo que permanece mucho más tiempo, y son los hinchas. La verdadera competencia consiste en descubrir cómo fortalecer esa relación sin olvidar que, antes de convertirse en “clientes”, fueron quienes construyeron la historia de los clubes, y en sus manos también está el futuro.