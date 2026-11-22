El encuentro se disputó el 22 de noviembre de 2026 a las 18.00 en el Estadio Monumental David Arellano, bajo el arbitraje de José Cabero. En una actuación estelar de Maximiliano Romero, Colo-Colo logró una victoria contundente por 3-0 frente a Universidad Católica. A los 14 minutos, Maximiliano Romero marcó el primer gol tras asistencia de Álvaro Madrid. Ya en la segunda mitad, a los 50 minutos, Maximiliano Romero estiró la ventaja tras otra asistencia de Álvaro Madrid, mientras que a los 89 minutos, el propio Maximiliano Romero sentenció el 3-0 definitivo tras recibir el pase de Jonathan Villagra.

Desarrollo y disciplina

El partido estuvo marcado por una alta intensidad física que se tradujo en varias amonestaciones. Por el lado de Colo-Colo, Jeyson Rojas vio la tarjeta amarilla a los 3 minutos. En Universidad Católica, fueron amonestados Juan Díaz a los 8 minutos, Vicente Bernedo a los 50, Jhojan Valencia a los 53 y Justo Giani a los 65. En cuanto a las variantes tácticas, el entrenador de Colo-Colo realizó múltiples ajustes en el complemento para refrescar el equipo, incluyendo el ingreso de Lautaro Pastrán, Erick Wiemberg, Marcos Bolados, Tomás Alarcón y finalmente Javier Méndez, quien sustituyó a Joaquín Sosa tras una molestia física a los 85 minutos.

Movimientos tácticos del rival

Universidad Católica intentó reaccionar ante la superioridad de Colo-Colo mediante modificaciones desde el banco de suplentes. Al inicio del segundo tiempo, el equipo visitante reemplazó a Juan Rossel y Agustín García Basso por Justo Giani y Matías Palavecino, respectivamente. Posteriormente, a los 72 minutos, Alfred Canales ingresó en lugar de Fernando Zuqui, buscando sin éxito revertir la solidez defensiva que mantuvo el arco en cero para el conjunto local.

Balance de la jornada

Con este resultado en la jornada 28 de la Primera División Chile, Colo-Colo reafirma su buen presente en la temporada 2026. La capacidad goleadora de Maximiliano Romero fue la clave absoluta de la noche, capitalizando las oportunidades generadas en ataque y asegurando tres puntos vitales para el desarrollo del campeonato, frente a una Universidad Católica que no logró encontrar respuestas colectivas ante el despliegue del dueño de casa.