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Colorado Rapids venció 1-0 a CF Montréal, por la MLS

Se midieron en un duelo donde Colorado Rapids se impuso con autoridad en la jornada 26 del certamen de la MLS; los detalles que hay que saber

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Colorado Rapids venció 1-0 a CF Montréal, por la MLS
Colorado Rapids venció 1-0 a CF Montréal, por la MLS

En un encuentro disputado el 12 de septiembre de 2026 a las 22.30 en el Dick's Sporting Goods Park, Colorado Rapids logró imponerse por la mínima diferencia ante CF Montréal. El cotejo, correspondiente a la jornada 26 de la MLS, contó con el arbitraje de Drew Fischer. El único tanto de la jornada llegó a los 43 minutos, cuando Paxten, Aaronson marcó el 1 gol de penal para sentenciar el resultado definitivo.

Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico idéntico, utilizando una formación 4-3-3 para buscar el control del balón. El desarrollo del juego fue dinámico y contó con múltiples modificaciones estratégicas por parte de ambos cuerpos técnicos. A los 54 minutos, Colorado Rapids renovó aire con el ingreso de Morgan, Whittaker y Sayed, Abu Farhi, mientras que CF Montréal respondió poco después: a los 58 minutos, el equipo visitante dio ingreso a Alexis, Sánchez en busca de mayor peso ofensivo.

El trámite del partido reflejó una ligera superioridad de los locales en la tenencia y la generación de juego. Colorado Rapids finalizó el encuentro con un 58,5% de posesión, comparado con el 41,5% registrado por CF Montréal. En cuanto a la producción ofensiva, el vencedor disparó en 18 ocasiones, registrando 7 tiros a puerta, frente a los 11 remates totales y 5 a puerta del equipo visitante.

El aspecto disciplinario tomó relevancia sobre el cierre, con acciones que obligaron a Drew Fischer a intervenir. Dante, Sealy fue amonestado a los 80 minutos por el lado de CF Montréal, mientras que Kosi, Thompson y Wayne, Frederick vieron la tarjeta amarilla a los 84 y 89 minutos, respectivamente, para cerrar un duelo intenso donde el Colorado Rapids supo proteger su ventaja inicial hasta el pitazo final.

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