Colorado Rapids venció 1-0 a Vancouver Whitecaps FC, por la MLS

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Se midieron en un duelo donde Colorado Rapids se impuso con autoridad en la jornada 32 del certamen de la MLS; los detalles que hay que saber
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En un encuentro disputado el 24 de octubre de 2026 a las 22.30 en el estadio Dick's Sporting Goods Park, Colorado Rapids logró una victoria fundamental ante Vancouver Whitecaps FC. El partido, correspondiente a la jornada 32 de la MLS, contó con el arbitraje de Jair Marrufo.
El desarrollo táctico mostró un choque de estilos, con Colorado Rapids apostando a un dibujo 4141 frente al 4231 planteado por la visita. La paridad se mantuvo hasta la recta final, cuando a los 81 minutos, Morgan, Whittaker marcó el 1-0 tras una intensa búsqueda ofensiva. En cuanto a las variantes, a los 62 minutos Colorado Rapids movió el banco con el ingreso de Donavan, Phillip por Miguel, Navarro, mientras que Vancouver Whitecaps FC debió ajustar temprano a los 26 minutos tras la lesión de Emmanuel, Sabbi, reemplazado por Bruno, Caicedo.
Análisis estadístico del encuentro
El dominio de Colorado Rapids se vio reflejado en la generación de peligro, alcanzando los 18 tiros totales contra los 8 de Vancouver Whitecaps FC. Con una posesión del 50,8% para el conjunto local y del 49,2% para la visita, la efectividad fue la clave: los vencedores registraron 8 tiros a puerta frente a los 2 ejecutados por el equipo de Vancouver.
Acciones disciplinarias y otros registros
El juego también tuvo su cuota de fricción. Wayne, Frederick recibió una tarjeta amarilla a los 20 minutos por una infracción, mientras que Jackson, Travis fue amonestado en el cierre del encuentro, a los 93 minutos, por demorar la reanudación del juego. En el rubro de balones detenidos, Colorado Rapids dispuso de 6 tiros de esquina, superando los 3 generados por su rival.
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