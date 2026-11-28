El encuentro se disputó el 27 de noviembre de 2026 a las 22.00 en el estadio ScottsMiracle-Gro Field, con el arbitraje de Drew Fischer. En un enfrentamiento cerrado y estratégico correspondiente a la jornada 38 de la MLS, Columbus Crew logró imponerse por la mínima diferencia ante Inter Miami CF, sellando su avance en la instancia de Play-Offs.

La paridad se mantuvo durante la mayor parte del cotejo, con Columbus Crew apostando a un esquema táctico de 3-4-3, mientras que Inter Miami CF se plantó en el campo con un 4-4-2. La definición llegó sobre el final del tiempo reglamentario: a los 92 minutos, Santiago Rodríguez marcó el único gol del partido tras asistencia de Anass Zaroury. En cuanto a las variantes tácticas, a los 88 minutos, el cuerpo técnico de Columbus Crew movió el banco: ingresaron Josef Martínez, André Filipe Tavares Gomes y Andrés Herrera en lugar de Gonzalo Tapia, Dylan Chambost y Mohamed Farsi, respectivamente.

El aspecto disciplinario jugó un rol importante, con varias amonestaciones repartidas a lo largo de los 90 minutos. Por el lado de Columbus Crew, vieron la tarjeta amarilla Santiago Rodríguez, Gonzalo Tapia y Sean Zawadzki. Por su parte, Inter Miami CF sufrió las amonestaciones de Fricio Caicedo y Matías Galarza, además de realizar cambios buscando revulsivos como los ingresos de Facundo Mura, Luis Suárez y Alexander Shaw.

En el análisis estadístico, Columbus Crew dominó la generación de peligro con 18 tiros totales, de los cuales 5 fueron a puerta, frente a los 9 intentos y 2 remates al arco de Inter Miami CF. A pesar de que la visita mantuvo una mayor posesión del balón con el 52% frente al 48% del local, la efectividad fue la clave del partido. Asimismo, Columbus Crew ejecutó 8 tiros de esquina, mientras que Inter Miami CF sumó 6, completando un registro de un compromiso intenso que terminó decidiéndose por la mínima a favor del dueño de casa.