El encuentro se disputó el 21 de noviembre de 2026 a las 20.00 en el Nu Stadium, bajo el arbitraje de Allen Chapman. En un enfrentamiento decisivo por los Play-Offs, Columbus Crew dominó el trámite ante Inter Miami CF para sellar su clasificación. A los 9 minutos, Gonzalo Tapia marcó el primer gol tras un remate de penal. Posteriormente, a los 52 minutos, Taha Habroune amplió la ventaja tras una asistencia de Brais Méndez, y finalmente, a los 58 minutos, Gonzalo Tapia selló su doblete tras la habilitación de Steven Moreira.

Acciones disciplinarias y cambios tácticos

El partido estuvo marcado por la temprana expulsión de Gonzalo Luján en Inter Miami CF, quien vio la segunda tarjeta amarilla a los 35 minutos, condicionando el esquema de su equipo. A lo largo del cotejo, el árbitro mostró diversas tarjetas amarillas a jugadores como Lionel Messi y Yannick Bright por el lado local, mientras que Dylan Chambost y Gonzalo Tapia fueron amonestados en la visita. Ante la adversidad, Inter Miami CF intentó reaccionar moviendo el banco: a los 45 minutos ingresó Matías Galarza por Luis Suárez, seguido por las entradas de Alexander Shaw, Fricio Caicedo y Facundo Mura en busca de mayor frescura.

Control y gestión del resultado

Por su parte, Columbus Crew realizó una gestión inteligente de sus piezas para asegurar el 3-0. A los 59 minutos, el entrenador refrescó el ataque con el ingreso de Josef Martínez y André Filipe Tavares Gomes en reemplazo de Gonzalo Tapia y Dylan Chambost. Más tarde, los movimientos de Eric Bailly, Sékou Bangoura y Brooks Lennon terminaron de consolidar la estructura defensiva de la visita, que no sufrió sobresaltos ante un Inter Miami CF que terminó el encuentro con múltiples tarjetas acumuladas, reflejo de la frustración por la eliminación.

El camino hacia la próxima fase

Con este resultado contundente, Columbus Crew logra avanzar en la postemporada de la MLS, dejando en el camino a un Inter Miami CF que no pudo capitalizar su localía. El despliegue ofensivo de Gonzalo Tapia y la solidez colectiva del equipo visitante fueron las claves para sentenciar la llave en el Nu Stadium. Tras esta victoria en la jornada 37, el conjunto vencedor continúa su camino en el torneo, mientras que el equipo de Florida se despide prematuramente de la competencia.