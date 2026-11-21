El encuentro se disputó el 21 de noviembre del 2026 a las 12.00 en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, con el arbitraje de Diego Flores. En un partido vibrante, Coquimbo Unido logró imponerse frente a Everton de Viña del Mar en el marco de la jornada 28 de la Primera División Chile.

El marcador se abrió tempranamente cuando, a los 8 minutos, Nicolás Montiel anotó el primer gol para Everton de Viña del Mar tras asistencia de Julián Alfaro. Sin embargo, Coquimbo Unido reaccionó rápidamente: a los 10 minutos, Luis Riveros marcó el 1-1 tras asistencia de Cristián Zavala. Ya sobre el cierre, a los 97 minutos, Lucas Pratto sentenció el triunfo con un gol de penal. Durante el desarrollo, el entrenador local buscó refrescar el ataque realizando múltiples modificaciones, destacando el ingreso de Lucas Pratto en lugar de Luis Riveros a los 74 minutos.

Disciplina y variantes tácticas

El partido fue físicamente exigente, lo que se tradujo en varias amonestaciones. Por el lado de Coquimbo Unido, vieron la tarjeta amarilla Juan Cornejo, Elvis Hernández y Pablo Rodríguez. En tanto, en Everton de Viña del Mar, fueron amonestados Nicolás Montiel, Braian Martínez e Ignacio González. La visita también tuvo que gestionar una sustitución obligada a los 53 minutos por la lesión de Nicolás Baeza, quien fue reemplazado por Vicente Fernández.

Resumen de la jornada

Con este resultado, Coquimbo Unido logra sumar tres unidades clave en la fecha 28 del torneo. El equipo local supo aprovechar la oportunidad desde los doce pasos en el tiempo de descuento para quedarse con los puntos en disputa ante un Everton de Viña del Mar que, a pesar de haberse puesto en ventaja al inicio, no pudo sostener el resultado frente a la presión ejercida por el dueño de casa en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.