Corinthians venció 2-0 a RB Bragantino, por el Brasileirao Serie A 2026

El 9 de agosto de 2026 a las 18.30, Corinthians y RB Bragantino se enfrentaron por la jornada 22. El encuentro se disputó en el Estádio Cicero de Souza Marques y contó con el arbitraje de Raphael Claus. Durante los noventa minutos, Corinthians logró marcar la diferencia y se llevó la victoria por 2-0 sobre RB Bragantino.

Formaciones y goles del encuentro

Ambos entrenadores decidieron apostar por un esquema táctico idéntico, plantando un 4-2-3-1 en el terreno de juego. Las emociones fuertes se hicieron esperar hasta el complemento. A los 59 minutos, Rodrigo, Garro fue el encargado de romper la paridad y anotó el primer gol del partido para Corinthians. Ya sobre el cierre, a los 87 minutos, Pedro Raul, Garay da Silva se hizo presente en el marcador y selló el resultado final gracias a una precisa asistencia de Matheus, França Silva.

Estadísticas y disciplina

El desarrollo del juego fue equilibrado en cuanto a la tenencia del balón, registrando un 52% de posesión para Corinthians frente al 48% de RB Bragantino. En la faceta ofensiva, RB Bragantino contabilizó 10 remates totales (2 al arco) y tuvo a su favor 3 tiros de esquina. Por su parte, el conjunto vencedor generó 9 disparos, de los cuales 4 fueron directamente a puerta, y ejecutó 2 córners.

El trámite también presentó acciones sancionadas por el árbitro, dejando a los siguientes amonestados:

A los 9 minutos, Rodrigo, Garro ( Corinthians ).

( ). A los 16 minutos, Eric, dos Santos Rodrigues ( RB Bragantino ).

( ). A los 73 minutos, André, Carrillo ( Corinthians ).

( ). A los 79 minutos, Gabriel Armando, de Abreu (Corinthians).

Movimientos desde el banco de suplentes

Ante la necesidad de ajustar piezas, los técnicos utilizaron sus variantes. Por el lado de Corinthians, se destacó el ingreso de André, Carrillo en reemplazo de Raniele, Almeida Melo a los 66 minutos, y diez minutos más tarde entró Jesse, Lingard por Kaio César, Andrade Lima. En RB Bragantino, el primer cambio llegó en el arranque de la segunda mitad con la entrada de Vinicius, Mendonça Pereira por Henry, Mosquera a los 45 minutos. Con el paso de los minutos, también ingresaron Marcelo, Braz da Silva, Gustavo, Ribeiro Neves, Matheus, Fernandes Siqueira y Yuri, Alves de Aquino para refrescar el equipo.