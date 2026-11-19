El encuentro se disputó el 18 de noviembre de 2026 a las 21.30 en la Neo Química Arena, con el arbitraje de Wilton Pereira Sampaio. En una jornada marcada por la contundencia ofensiva, Corinthians logró una victoria sólida frente a Botafogo por 4-0. A los 28 minutos, Kaio César, Andrade Lima marcó el primer gol tras asistencia de Victor Vinícius, Coelho dos Santos. Poco después, a los 34 minutos, Memphis, Depay aumentó la ventaja tras un pase de Kaio César, Andrade Lima. Ya en la segunda mitad, a los 60 minutos, Kaio César, Andrade Lima volvió a convertir tras asistencia de Memphis, Depay, y finalmente, a los 67 minutos, el propio Kaio César, Andrade Lima sentenció el marcador tras otra habilitación de Victor Vinícius, Coelho dos Santos.

Despliegue táctico y acciones clave

El esquema elegido por los estrategas mostró dos posturas divergentes: Corinthians optó por un 4-2-3-1 equilibrado, mientras que Botafogo se presentó con un 5-3-2 defensivo que no logró contener los embates locales. En cuanto a la disciplina, Alex, Nicolao Telles y Victor Hugo Custódio, de Melo Moura vieron la tarjeta amarilla en la visita, mientras que en el conjunto local fueron amonestados André, Carrillo, Kaio César, Andrade Lima y Raniele, Almeida Melo. La movilidad desde el banco también marcó el ritmo: Botafogo intentó ajustar el rumbo con el ingreso de figuras como Hakim, Ziyech a los 58 minutos, pero la superioridad del Corinthians ya estaba consolidada.

Dominio estadístico

La superioridad de Corinthians se reflejó claramente en los números finales. El equipo local dominó la posesión con un 61,6% frente al 38,4% de Botafogo. En cuanto a la vocación ofensiva, el conjunto vencedor generó 16 intentos totales contra 5 de la visita, logrando 4 tiros a puerta. Ambos equipos igualaron en la estadística de tiros de esquina, registrando 2 cada uno.

Análisis final del encuentro

La victoria permite a Corinthians consolidar su funcionamiento colectivo en esta etapa avanzada del torneo. A pesar de los intentos de Botafogo por cambiar la tónica con cambios tácticos, como el ingreso de Paulo Victor, da Silva y Kaio Fernando, da Silva Pantaleão al inicio del complemento, la defensa y el mediocampo de Corinthians se mantuvieron firmes. Este triunfo por 4-0 representa uno de los resultados más categóricos de la jornada 35, dejando al ganador bien posicionado en su camino dentro del Brasileirao Serie A.