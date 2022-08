Cristiano Ronaldo, con un pie afuera de Manchester United: qué predicen las apuestas sobre su futuro deportivo

Manchester United sufrió el fin de semana una dura derrota ante Brentford 4 a 0 y cosechó su segunda caída en igual cantidad de partidos en la Premier League 2022/23. El golpe, con Cristiano Ronaldo de titular y los 90 minutos en cancha, hizo cambiar la postura del entrenador, Erik ten Hag, y de la dirigencia con respecto al futuro del delantero portugués, al que ahora aceptan transferir para descomprimir el estado de ánimo del plantel, según aseguró este martes el medio inglés BBC Sports. La decisión impactó enseguida en las casas de apuestas a sobre cuál podría ser su próximo equipo antes del cierre del mercado de pases el 31 de agosto a las 23:59.

Según Betfair , Chelsea es el principal favorito a hacerse de los servicios con una cuota máxima de 4.0 por cada peso, dólar o euro invertido, aunque la institución londinense habría cesado su interés en el deportista semanas atrás. Muy cerca, con 4.5, está Sporting Lisboa , club en el que se formó y debutó en el profesionalismo.

Chelsea es el principal favorito a quedarse con Cristiano Ronaldo, según las casas de apuestas LINDSEY PARNABY - AFP

Apuestas al próximo equipo de Cristiano Ronaldo

Chelsea - 4.0

4.0 Sporting de Lisboa - 4.5

4.5 Atlético de Madrid - 7.5

7.5 Inter de Milán - 13.0

13.0 Bayern Múnich - 15.0

15.0 Juventus - 15.0

15.0 Los Ángeles FC - 15.0

15.0 LA Galaxy - 15.0

15.0 Real Madrid - 21.0

21.0 Napoli - 21.0

21.0 PSG - 26.0

26.0 Barcelona - 34.0

34.0 Roma - 41.0

41.0 Manchester City - 67.0

67.0 Tottenham - 67.0

67.0 Arsenal - 101.0

La relación de Cristiano Ronaldo y Manchester United no es la mejor desde el inicio de la temporada. El futbolista se ausentó en gran parte de la preparación previa porque pretende irse a otro elenco y jugar la Champions League, ya que no lo hará con su actual conjunto porque en la última Premier League fue sexto y no clasificó. Desde los altos mandos de los Diablos Rojos le habrían prometido una salida y no haberla concretado no le cayó bien al delantero, que en el inicio del torneo inglés fue al banco de suplentes, algo poco habitual para él.

A su vez, la relación del crack de 37 años con sus compañeros no es la mejor por su postura negativa y diálogo casi nulo con ellos. En ese contexto, el cuerpo técnico considera que su salida del equipo puede ayudar a mejorar el ánimo y que ello impacte positivamente en el campo de juego, donde hasta el momento el conjunto tuvo flojas producciones.

Los números de Ronaldo en su carrera

En total, acumula 936 cotejos disputados a nivel clubes y 137 con la selección de Portugal, lo que suma 1073 encuentros oficiales. Teniendo en cuenta los más de 1000 duelos que afrontó, tiene 614 goles.

Cristiano Ronaldo jugó 137 partidos con la selección portuguesa, con la que disputará el Mundial Luis Vieira - AP