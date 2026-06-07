Croacia venció por 2-1 a Eslovenia en un amistoso internacional 2026

En un encuentro disputado el 7 de junio de 2026 a las 15.46 en el Stadion Andjelko Herjavec, Croacia logró un triunfo agónico ante Eslovenia por 2-1. El compromiso fue dirigido por el árbitro Bence Csonka.

Las claves del triunfo croata

El partido se definió en la segunda mitad. A los 51 minutos, Luka Modric marcó el primer gol tras asistencia de Ivan Perisic. Posteriormente, a los 83 minutos, Andraz Sporar descontó para la visita, pero sobre el final, a los 93 minutos, Mario Pasalic sentenció la victoria croata tras recibir un pase de Josip Stanisic. En cuanto a la pizarra, Croacia presentó un esquema 4-2-3-1 frente al 5-4-1 de Eslovenia, mostrando una clara vocación ofensiva.

Análisis estadístico

El dominio de Croacia fue evidente a lo largo del juego, reflejado en una posesión del 66,9% frente al 33,1% de Eslovenia. El equipo ganador fue más incisivo, acumulando un total de 21 tiros contra los 13 del conjunto esloveno, además de imponerse en la estadística de corners con 8 contra 4.

Gestión de bancos y lesiones

El desarrollo del juego estuvo marcado por una alta actividad en los banquillos: