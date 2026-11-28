En un encuentro disputado el 27 de noviembre de 2026 a las 20.00, Cruzeiro logró una victoria fundamental por 1-0 ante Fluminense en el Estadio do Maracanã. El partido, correspondiente a la jornada 37 del Brasileirao Serie A, contó con el arbitraje de Matheus Delgado Candançan. A los 3 minutos, Kaio Jorge, Pinto Ramos marcó el 1 gol tras asistencia de Bruno Rafael, Rodrigues do Nascimento, sentenciando el marcador temprano.

Ambos equipos saltaron al campo bajo un esquema táctico idéntico de 4-2-3-1, priorizando el orden defensivo tras la apertura del marcador. El desarrollo se vio condicionado por la indisciplina: Jonathan, de Jesus Alves vio la segunda amarilla a los 71 minutos dejando a la visita con diez hombres, mientras que en el cierre del encuentro, Samuel, Xavier Brito fue expulsado por tarjeta roja directa tras recibir una amonestación previa por disentimiento, complicando las aspiraciones de Fluminense para igualar el marcador.

En cuanto a las estadísticas, Fluminense dominó la tenencia de la pelota con un 67,2% de posesión frente al 32,8% de Cruzeiro, reflejando una búsqueda constante del empate que no pudo concretarse. El conjunto local mostró un mayor volumen ofensivo con 22 tiros totales, de los cuales 6 fueron a puerta, mientras que la visita se limitó a 8 remates totales con 3 aciertos al arco.

El trámite también estuvo marcado por el movimiento desde los banquillos. A los 60 minutos, el cuerpo técnico de Fluminense realizó una triple modificación táctica buscando frescura con los ingresos de Riquelme Felipe, Silva de Almeida, Gustavo, Nonato Santana y Paulo Henrique, Chagas de Lima Costi. Por su parte, la visita también buscó cerrar el partido con cambios defensivos, destacándose la entrada de Matías, Viña a los 71 minutos para blindar la ventaja mínima conseguida en el inicio.