Cruzeiro venció 2-0 a São Paulo, por el Brasileirao Serie A 2026

En una jornada vibrante disputada el 7 de octubre de 2026, Cruzeiro y São Paulo se enfrentaron en el Estadio Mineirão a partir de las 21.30. El compromiso, correspondiente a la jornada 29 del Brasileirao Serie A, contó con el arbitraje de Wilton Pereira Sampaio, quien condujo las acciones en un encuentro dominado por la eficacia ofensiva del equipo local.

El desarrollo del encuentro

El marcador se abrió a los 44 minutos, cuando Kaio Jorge, Pinto Ramos marcó el primer gol del partido tras una asistencia de Matheus Fellipe, Costa Pereira. Ya en el complemento, a los 57 minutos, José Lucas, Gomes da Silva amplió la ventaja para Cruzeiro, sentenciando el 2-0 definitivo. En cuanto a lo táctico, los dueños de casa presentaron un esquema 4-2-3-1, mientras que la visita optó por una formación 3-4-1-2. En la segunda parte, Cruzeiro realizó múltiples variantes, destacándose el ingreso de José Lucas, Gomes da Silva al inicio del periodo, quien terminaría siendo clave en el resultado.

Análisis estadístico

El dominio de Cruzeiro se vio reflejado en las estadísticas finales. El equipo local registró una posesión del 54,4% frente al 45,6% de São Paulo. En materia de ataque, la superioridad fue clara: Cruzeiro generó 22 remates totales con 9 disparos a puerta, mientras que São Paulo contabilizó 19 intentos pero apenas 3 veces exigió a la defensa rival, demostrando la eficacia que terminó inclinando la balanza.

Disciplina y contexto

El aspecto disciplinario también fue protagonista en el Estadio Mineirão. Durante el primer tiempo, el árbitro amonestó a Gabriel, Rojas por el lado de Cruzeiro, y a Wendell, Nascimento Borges en la visita. En el complemento, Matheus Fellipe, Costa Pereira también recibió una tarjeta amarilla. Cabe mencionar que São Paulo sufrió un contratiempo físico a los 63 minutos, debiendo sustituir a Aldemir, dos Santos Ferreira por lesión, lo que obligó al entrenador a reajustar su estructura defensiva en el tramo final del compromiso.