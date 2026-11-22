El encuentro se disputó el 21 de noviembre de 2026 a las 21.00 en el Arena Condá, con el arbitraje de Raphael Claus. En un enfrentamiento vibrante, Cruzeiro logró llevarse los tres puntos ante Chapecoense en un compromiso correspondiente a la jornada 36 del Brasileirao Serie A.

En cuanto a los planteos tácticos, Chapecoense saltó al campo con un esquema 5-4-1, mientras que Cruzeiro apostó por una estructura 4-2-3-1. El marcador se abrió a los 49 minutos, cuando Matheus Fellipe, Costa Pereira marcó el primer gol para la visita. Más tarde, a los 74 minutos, Kauan, Faria Gomes igualó para el local tras asistencia de Max, Alves da Silva. Finalmente, a los 88 minutos, Wesley, Gassova Ribeiro Teixeira selló el 2-1 definitivo para Cruzeiro tras asistencia de Lucas, Silva Borges.

El desarrollo del juego reflejó el dominio de la visita, que mantuvo la posesión del balón durante el 66,8% del tiempo, frente al 33,2% de Chapecoense. En materia ofensiva, Cruzeiro fue más incisivo al registrar 20 remates totales y 9 a puerta, comparado con los 13 tiros y 3 disparos a portería del conjunto local.

El ritmo del partido se vio alterado por diversas modificaciones tácticas por parte de ambos cuerpos técnicos. Además, el rigor físico estuvo presente durante toda la jornada: