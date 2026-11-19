El encuentro se disputó el 18 de noviembre de 2026 a las 20.30 en el Estadio Mineirão, con el arbitraje de Anderson Daronco. En una noche clave, Cruzeiro logró imponerse por 2-1 ante Palmeiras, consolidando una actuación sólida frente a su público.

El marcador se abrió recién al inicio del complemento, cuando a los 46 minutos, Ramón Sosa marcó el primer gol para Palmeiras tras la asistencia de Lucas Evangelista Santana de Oliveira. La reacción de Cruzeiro llegó en el tramo final: a los 74 minutos, Matheus Fellipe Costa Pereira igualó el marcador, y apenas tres minutos después, a los 77, un gol en contra de Khellven Douglas Silva Oliveira le otorgó la victoria definitiva al equipo local. En cuanto a lo táctico, Cruzeiro apostó por un esquema 4-2-3-1, mientras que Palmeiras optó por una formación 3-5-2.

A lo largo del desarrollo, las estadísticas reflejaron la superioridad en el juego de Cruzeiro, que registró un 61,9% de posesión contra un 38,1% de Palmeiras. El conjunto vencedor fue más incisivo al atacar, acumulando 16 remates totales, de los cuales 5 fueron a puerta, mientras que Palmeiras solo alcanzó 9 tiros con 3 aciertos al arco. Además, Cruzeiro dominó la estadística de tiros de esquina con 7 frente a solo 1 de su rival.

El partido también destacó por la intensidad y el juego brusco, lo que obligó al juez a mostrar varias tarjetas amarillas. Por parte de Cruzeiro fueron amonestados Kaio Jorge Pinto Ramos, Gerson Santos da Silva, Matheus Henrique de Souza y Matheus Fellipe Costa Pereira. Por el lado de Palmeiras, vieron la tarjeta Alexander Barboza, Ramón Sosa, Vitor Hugo Roque Ferreira y Bruno de Lara Fuchs. Las modificaciones también fueron protagonistas: a los 54 minutos, Cruzeiro renovó fuerzas con el ingreso de Matheus Henrique de Souza y Néiser Villarreal, mientras que Palmeiras buscó cambiar la dinámica con la entrada de jugadores como José Manuel López y Jhon Arias.