Cruzeiro venció 3-1 a Athletico Paranaense, por el Brasileirao Serie A 2026

El 6 de septiembre de 2026 a las 16.00, Cruzeiro y Athletico Paranaense se enfrentaron en el marco de la jornada 26 del torneo. El encuentro se disputó en el Estadio Mineirão, contó con el arbitraje de Daiane Caroline Muniz dos Santos y finalizó con un resultado de 3-1 a favor de Cruzeiro.

Goles y esquemas tácticos

Ambos técnicos eligieron pararse de manera distinta en el campo: Cruzeiro utilizó un esquema 4-2-3-1, mientras que Athletico Paranaense optó por un 3-4-2-1. La acción comenzó en la primera mitad cuando, a los 30 minutos, Matheus Fellipe, Costa Pereira marcó el primer gol tras asistencia de Gerson, Santos da Silva. Poco después, a los 46 minutos, João Victor, Machado Cruz anotó para Athletico Paranaense y niveló temporalmente el encuentro. En el segundo tiempo, a los 71 minutos, Lucas, Romero marcó un nuevo tanto a favor de Cruzeiro tras asistencia de Matheus Fellipe, Costa Pereira. Finalmente, a los 82 minutos, Kaio Jorge, Pinto Ramos convirtió de penal para sellar el marcador definitivo.

Análisis estadístico del encuentro

El desarrollo del partido mostró un claro dominio territorial por parte de Cruzeiro, que finalizó con un 61% de posesión del balón en contraste con el 39% de Athletico Paranaense. Esta superioridad en la tenencia se tradujo en volumen ofensivo: el equipo vencedor generó 19 tiros totales y dispuso de 7 tiros de esquina, mientras que su rival registró 17 disparos y apenas 2 córners. Sin embargo, a pesar de tener menos el balón, Athletico Paranaense logró ser ligeramente más incisivo al arco, contabilizando 7 tiros a puerta frente a los 6 de Cruzeiro.

Sustituciones y disciplina

El trámite intenso del partido llevó a los entrenadores a mover sus respectivos banquillos, ingresando jugadores clave para renovar energías. En el entretiempo, a los 45 minutos, ingresó Lucas, Villalba por Gabriel, Rojas en Cruzeiro por motivos tácticos, a la vez que Lucas, Esquivel reemplazó a Arthur, dos Santos Barbosa Dias por lesión en Athletico Paranaense. En cuanto a la disciplina, el árbitro debió intervenir en varias ocasiones: