Cuándo debuta Enzo Fernández en Chelsea y qué torneos jugará

Chelsea, que adquirió a Enzo Fernández a cambio de 121 millones de euros a Benfica, este martes, constituyendo una operación histórica por su alto costo, juega este viernes su primer partido en la temporada 2022/23 contra Fulham en el inicio de la 22ª fecha de la Premier League de Inglaterra. El encuentro en Stanford Bridge inicia a las 17 (hora argentina) y lo transmite en vivo ESPN, por lo que también se puede ver en las plataformas digitales Star+, Flow, DGO y Telecentro Play. La transacción (entre otras que hizo el equipo de Londres) cobró tal repercusión, que en la antesala del partido la gran pregunta es: ¿Juega Enzo?

Si bien no es oficial porque Les Blues no dieron a conocer la lista de convocados para el juego, el argentino no estaría en el equipo y miraría el partido desde la tribuna raíz de que todavía no fue habilitado. El mediocampista campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 llegó a la capital de Inglaterra el miércoles y todavía hay estelas de su prolija presentación. Incluso, no dieron a conocer imágenes de él entrenando con el plantel.

En caso de que se complete el tramite de su millonario traspaso, se especula con que sería titular. De lo contrario, el próximo compromiso con su nueva camiseta será el sábado 11 de febrero contra West Ham por el mismo certamen. Luego, el 15 de febrero, iniciará la serie de octavos de final de la Champions League frente a Borussia Dortmund.

Con el objetivo de reencausar un año no muy bueno en cuanto a resultados, el club londinense invirtió más de 300 millones de euros en refuerzos. Llegaron en el mercado de pases de invierno, además del argentino, el ucraniano Mykhailo Mudryk a cambio de 100 millones de euros a Shakhtar Donetsk; el defensor francés Wesley Fofana por 80,4 millones de euros a Leicester City; Benoit Badiashile por 38 millones a Mónaco; el portugués João Félix por un préstamo de 11 millones de euros a Atlético Madrid; Noni Madueke por 35 millones a PSV Eindhoven; Malo Gusto por 30 millones de euros a Lyon; y el brasileño Andrey Santos por 12,5 millones de euros.

Cuando debuten Fernández y Madueke, Chelsea completará 15 estrenos de futbolistas en una misma temporada e igualará su propio récord establecido 2017/18.

Enzo Fernández fue elegido el Mejor Jugador Joven del Mundial Qatar 2022 Aníbal Greco - La Nación

En la liga de Inglaterra, la más competitiva del planeta en la actualidad, el equipo dirigido por Graham Potter está décimo con 29 puntos, a siete de los puestos de clasificación a las copas europeas y muy lejos del líder, Arsenal, que suma 50 unidades. Con 17 juegos por delante, es una utopía que pelee el título por lo que apunta a ingresar a alguna copa internacional, especialmente a la Champions League y para ello debe quedar entre los mejores cuatro.

Además, Les Blues fueron eliminados por Manchester City en 32avos de final de la FA Cup y en 16avos de la Carabao Cup. Su gran zanahoria de la temporada es la Champions League, en la que en octavos de final enfrentará a Borussia Dortmund de Alemania con el objetivo de volver a ser campeón y lograr su tercera estrella continental. La ida será el 15 de febrero y la vuelta, el 7 de marzo.

Todos los partidos de Chelsea en febrero

3 de febrero vs. Fulham - Premier League

vs. Fulham - Premier League 11 de febrero vs. West Ham - Premier League

vs. West Ham - Premier League 15 de febrero vs. Borussia Dortmund - Champions League (octavos de final - ida).

vs. Borussia Dortmund - Champions League (octavos de final - ida). 18 de febrero vs. Southampton - Premier League.

vs. Southampton - Premier League. 26 de febrero vs. Tottenham - Premier League.

Enzo, el argentino más caro de la historia

Los 121 millones de euros que Chelsea le abonó a Benfica para quedarse con Enzo Fernández en el cierre del mercado de pases de invierno en Europa es récord absoluto para un futbolista argentino porque nunca antes ningún club pagó tanto ni, tampoco, por encima del centenar. Hasta este martes, Gonzalo Higuaín ostentaba el primer lugar en la lista con su transferencia de Napoli a Juventus en 2016 a cambio de 90 millones de euros. Así, el Mejor Jugador Joven del Mundial Qatar 2022 ingresó en el Top 10 de transferencias más caras de la historia del fútbol.

El mediocampista de 22 años se ubica sexto en una nómina plagada de estrellas en la que sorprendentemente brilla la ausencia de Lionel Messi por la simple cuestión de que jamás fue vendido -cuando pasó de Barcelona a París Saint Germain fue en condición de libre-. Justamente el equipo francés es quien más dinero desembolsó dos veces: pagó 222 millones de euros al Barsa por Neymar y 180 a Mónaco por Kylian Mbappé. Con esa plata, el blaugrana adquirió a Ousmane Dembélé de Borussia Dortmund por 140 millones.

Neymar, el futbolista por el que más dinero se desembolsó en la historia del fútbol y lo hizo PSG FRANCK FIFE - AFP

Los otros dos jugadores por los que más se pagó, antes que aparezca Enzo Fernández en la lista, son Phillipe Coutinho y João Félix. Por el brasileño Barcelona le transfirió a Liverpool 135 millones de euros en la temporada 2017/18 mientras que por el portugués Atlético Madrid depositó el mismo año a Benfica 135 millones de euros.

A otros cuatro de enorme renombre, el ex River los superó: se trata de Antoine Griezmann, Jack Grealish, Cristiano Ronaldo y Eden Hazard. Por el francés, Barcelona desembolsó 120 millones de euros al Aleti; por el inglés Manchester City 117,5 millones a Aston Villa; por el portugués Juventus le dio 117 millones a Real Madrid; y por el belga el Merengue pagó 115 millones a Chelsea. Quien salió del Top 10 por la irrupción del argentino fue Romelu Lukaku, por quien en la temporada 2021/22 Les Blues le dieron 113 millones de euros a Inter.

Top 10 de fichajes más costosos

Neymar (Brasil): de Barcelona a PSG por 222 millones de euros en la temporada 2017/18.

de Barcelona a PSG por 222 millones de euros en la temporada 2017/18. Kylian Mbappé (Francia): de Mónaco a PSG por 180 millones de euros en la temporada 2018/19.

de Mónaco a PSG por 180 millones de euros en la temporada 2018/19. Ousmane Dembélé (Francia): de Borussia Dortmund a Barcelona por 140 millones de euros en la temporada 2017/18.

de Borussia Dortmund a Barcelona por 140 millones de euros en la temporada 2017/18. Phillipe Coutinho (Brasil): de Liverpool a Barcelona por 135 millones de euros en la temporada 2017/18.

de Liverpool a Barcelona por 135 millones de euros en la temporada 2017/18. João Félix (Portugal) : de Benfica a Atlético de Madrid por 127,2 millones de euros en la temporada 2019/20.

: de Benfica a Atlético de Madrid por 127,2 millones de euros en la temporada 2019/20. Enzo Fernández (Argentina): de Benfica a Chelsea por 121 millones de euros en la temporada 2022/23.

de Benfica a Chelsea por 121 millones de euros en la temporada 2022/23. Antoine Griezmann (Francia): de Atlético de Madrid a Barcelona por 120 millones de euros en la temporada 2019/20.

de Atlético de Madrid a Barcelona por 120 millones de euros en la temporada 2019/20. Jack Grealish (Inglaterra): de Aston Villa a Manchester City por 117,5 millones de euros en la temporada 2021/22.

de Aston Villa a Manchester City por 117,5 millones de euros en la temporada 2021/22. Cristiano Ronaldo (Portugal): de Real Madrid a Juventus por 117 millones de euros en la temporada 2018/19.

de Real Madrid a Juventus por 117 millones de euros en la temporada 2018/19. Eden Hazard (Bélgica): de Chelsea a Real Madrid por 115 millones de euros en la temporada 2019/20.

