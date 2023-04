Mundial Sub 20: el Gobierno le otorgó los avales a la AFA para realizar el torneo en Argentina

escuchar

El Gobierno Nacional firmó los avales este lunes para que el Mundial Sub 20 de fútbol masculino se dispute en Argentina. La noticia de la sede en el territorio nacional ya había sido adelantada por las autoridades de la Conmebol; ahora, solo falta la confirmación oficial por parte de la FIFA, que llegaría este martes. Participaron del acto en el Ministerio de Economía, el ministro de esa cartera, Sergio Massa, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes.

“Esto no hace más que consolidar el proyecto de selecciones que tenemos”, mencionó Tapia, que agregó: “La FIFA nos ha dado una oportunidad importantísima de realizar el Mundial Sub 20 en el país y albergar a tantos jóvenes. Organizarlo también representa un gran compromiso por parte del fútbol argentino. El equipo técnico de la FIFA no solo ha visitado los estadios que serán sedes, sino también los campos de entrenamiento que tienen nuestros clubles”. Por su parte, Massa comentó: “Es una enorme oportunidad que uno de los eventos más importantes a nivel mundial se desarrolle en Argentina. Es la chance de mostrar la Argentina al mundo y nuestra capacidad de organización como gobierno acompañando a la AFA”.

El torneo se disputará entre el 20 de mayo y el 11 de junio y en la ceremonia se ofrecieron detalles generales de cómo se desarrollará el torneo en las distintas canchas del país. En enero de este año, la selección nacional dirigida por Javier Mascherano quedó afuera en la etapa de grupos del Sudamericano disputado en Colombia, con lo que perdió la chance de clasificarse para el Mundial de Indonesia. Sin embargo, por problemas diplomáticos con Israel, uno de los países participantes, se le quitó la sede a Indonesia, la FIFA suspendió el sorteo y se abrió la chance para Argentina, único candidato para convertirse en el nuevo organizador.

Massa señaló: “También, es la ocasión de recibir miles de turistas, generar divisas, trabajo y recibir tecnología que los organizadores a nivel internacional traen para el desarrollo de este evento”. Massa, Tapia y Lammens estuvieron sentados en una amplia mesa alrededor de la que se sentaron más de 20 directivos de AFA, entre ellos, los vicepresidentes Rodolfo D’Onofrio, Guillermo Raed y David Garzón, el secretario general Víctor Blanco y el tesorero Pablo Toviggino.

Lo que dice el decreto del Gobierno sobre el Mundial Sub-20

Entre los considerandos de la medida conocida este lunes en el Decreto 201/2023, se manifesta que el fútbol “constituye un elemento primordial de la identidad nacional, en tanto promueve valores trascendentales para la ciudadanía tales como la unidad, la igualdad, el esfuerzo y el trabajo en equipo”. También agrega que la competencia de carácter mundial estrecha lazos de fraternidad y además resulta una oportunidad para el país anfitrión de “difundir sus atractivos turísticos y su imagen en el exterior”. Además autorizaron a los ministerios de Economía y Deportes a suscribir los documentos que garantizan la celebración del campeonato.

