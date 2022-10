Cuándo juega Argentinos Juniors vs. River por la Liga Profesional: día, horario y TV

Argentinos Juniors y River se enfrentan este domingo en el estadio Diego Armando Maradona, por la 22° fecha de la Liga Profesional (LPF), en un duelo decisivo para la clasificación a la Copa Libertadores 2023. El encuentro está programado para las 20.30 y lo transmite en vivo TNT Sports. El árbitro que impartirá justicia será Yael Falcón Pérez. El Bicho viene de golear 4-0 a Colón en condición de visitante con goles de Gabriel Ávalos, Javier Cabrera, Gastón Verón y Andrés Roa. El Millonario, por su parte, atraviesa un presente complicado: viene de ser eliminado de la Copa Argentina a manos de Patronato y en la última fecha del campeonato local cayó ante Talleres por 1-0.

River está tratando de culminar una temporada negativa sin ningún título con al menos una clasificación para la Copa Libertadores, una competencia que no solo le resultaría importante a nivel deportivo sino más aún a nivel económico, ya que con las importantes sumas de dinero que reparte la competencia puede hacer frente a solventar económicamente el amplio plantel que posee. Este 2022 es el peor año de Marcelo Gallardo desde su llegada a River. El equipo no pudo coronarse ni llegar a instancias finales en la Copa de la Liga, Copa Libertadores, la LPF (está muy lejos de la punta) y la Copa Argentina, agregando los dos superclásicos perdidos ante Boca, en Núñez y en La Bombonera.

Después de ocho años en el cargo y 14 títulos en su haber, el Muñeco vive un momento amargo. El equipo no le respondió al entrenador y los refuerzos no estuvieron a la altura de las circunstancias pese al dinero invertido (solo el colombiano Miguel Angel Borja le costó ocho millones de dólares, y tampoco pudo dotar a este River de un respaldo táctico).

Gallardo no le encuentra el rumbo a un River desconocido; busca la clasificación a Libertadores Anibal Greco - La Nación

Argentinos Juniors vs. River: cómo llegan

El conjunto de Marcelo Gallardo está octavo con 32 puntos , gracias a nueve partidos ganados, cinco empatados y siete perdidos.

, gracias a nueve partidos ganados, cinco empatados y siete perdidos. El equipo conducido por Gabriel Milito está séptimo en la tabla de posiciones de la LPF con 33 unidades, producto de diez partidos ganados, tres empatados y ocho perdidos.

Argentinos Juniors - River, todo lo que hay que saber

Fecha 22 - Liga Profesional.

- Liga Profesional. Día : Domingo 2 de octubre.

: Domingo 2 de octubre. Hora : 20.30.

: 20.30. TV: TNT Sports.

Gallardo podrá contar con los convocados a la fecha FIFA, Franco Armani (Argentina), Nicolás de La Cruz (Uruguay) y Paulo Díaz (Chile), recuperando a tres jugadores importantes en la recta final del semestre en el que debe sumar sí o sí. Santiago Simón, con un esguince de tobillo derecho, y Emanuel Mammana, con una molestia muscular en el aductor derecho, no jugaron ante Patronato por Copa Argentina, volvieron a trabajar diferenciado y no estarían en la lista concentrados. Por otro lado, en principio, Argentinos no haría cambios.

Probables formaciones