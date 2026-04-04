San Lorenzo venció a Estudiantes por 1 a 0, vivió una fiesta bajo la lluvia y se potencia para el debut de la Copa Sudamericana

San Lorenzo es eso. El estadio Pedro Bidegain vibrando, el pueblo azulgrana unido en un grito cortando las gargantas, la misión cumplida no importa cómo. San Lorenzo es sufrimiento y sacrificio puro. Así, en la semana de su cumpleaños 118° se permitió regalarse un merecido triunfo. Sin jugar todo lo bien que puede hacerlo, le ganó 1 a 0 a Estudiantes de la Plata e interrumpió una racha de cinco partidos sin victorias a días arrancar su periplo en la Copa Sudamericana 2026.

El parate por la fecha FIFA le vino en el momento justo al Ciclón. Sobre todo, porque el técnico Gustavo Álvarez tuvo tiempo para trabajar mejor su idea de juego y corregir algunos detalles que el equipo había mostrado en el 1 a 1 ante Riestra, cuando solo tenía tres días de trabajo. Y si bien aún restan muchas cosas por mejorar, la producción futbolística ante el Pincha fue interesante y dejó más que conforme a sus sufridos hinchas. Sobre todo en la parte ofensiva, dónde tuvo buenas asociaciones y generó varias situaciones de peligro que merecieron terminar con un resultado mucho más abultado que el 1 a 0.

El grito de Insaurralde: un gol tempranero para el triunfo de San Lorenzo ante Estudiantes de La Plata JUAN MANUEL BAEZ

El audaz planteo de Álvarez, con dos centrales, dos carrileros, tres volantes y dos delanteros, parece estar teniendo buena aceptación en un equipo que estaba acostumbrado a planteos más conservadores. Entre la velocidad de Gulli y el compromiso de Tripichio, los dos volantes internos, logró enfocar de entrada el desarrollo en el campo Pincha. Así, durante gran parte del primer tiempo, fue claro dominador del encuentro. Aunque esa mayor agresividad ofensiva también le reportó algunas descoordinaciones defensivas, que obligaron a buenas atajadas del arquero Gill.

Estudiantes estuvo lejos de ser el equipo implacable que venía de golear a Central Córdoba por 5 a 0. Con un clásico esquema 4-4-2 y Alexis Castro como conductor, el Cacique Medina buscó sumar presencia en la mitad de la cancha para cortar el circuito de creación del local, pero sin Carrillo - ausente por lesión- apostó a la velocidad de Thiago Palacios y Facundo Farías, para generar peligro ofensivo. De hecho, fue el propio Palacios quien tuvo dos chances para abrir el marcador.

Nahuel Barrios, el escurridizo jugador del Ciclón que aportó su habitual dinámica, esta vez ante Estudiantes JUAN MANUEL BAEZ

Sin embargo, las buenas sensaciones con la que arrancó el conjunto platense se fueron apagando a medida que San Lorenzo se acomodó en el campo de juego y logró atacar con decisión. De hecho, a los 11 minutos, en la primera vez que pisó el área visitante, San Lorenzo abrió el marcador por intermedio de Manuel Insaurralde, quien recibió un pase de Nahuel Barrios y definió con un potente disparo cruzado al palo izquierdo, venciendo la resistencia de arquero Iacovich -pudo haber hecho algo más- y haciendo estéril el intento desesperado de Leandro González.

Con el 1 a 0 de Insaurralde, los espacios comenzaron a abrirse y el desarrollo ganó en intensidad y dramatismo. Esa postura hizo que el público local comenzara a levantar temperatura con algunos fallos polémicos del árbitro Sebastián Zunino. Estudiantes se lanzó desesperado por la igualdad y San Lorenzo comenzó a manejar el juego en la mitad de cancha. La movilidad de Gulli por el centro, el ida y vuelta del Perrito Barrios, el despliegue de Gregorio Rodríguez y ese valor agregado que representa Alexis Cuello en este momento, inclinaron la balanza y justificaron la diferencia en el resultado hasta que terminó la primera etapa.

Tiago Palacios, en plena acción ante Estudiantes JUAN MANUEL BAEZ

En el segundo tiempo, el encuentro se volvió dramático. La copiosa lluvia, los pocos espacios, el roce constante y la pelota más por el aire que por el pasto hicieron padecer demasiado a los hinchas cuervos, que veían cómo su equipo se fue metiendo atrás. Álvarez movió el banco y entre los cambios metió a Perruzzi y Abrego para sumar piernas. Medina mandó a la cancha a Edwin Cetré y Neves para aprovechar la cancha rápida. Así se armó un partidazo. Pero en ese contexto, Estudiantes penó además por la expulsión de Tomás Palacios, después de una resolución del VAR que determinó la falta del defensor.

El colombiano Cetré tuvo el empate con un disparo que tapó Gill y el ingresado Auzmendi casi clavó el segundo con un tijera espectacular que dio en el palo. Sin embargo, todo se convirtió en una misión imposible por el viento y la lluvia. Como contrapartida,

EL PINCHA CON UNO MENOS: Tiago Palacios fue expulsado tras esta durísima falta contra Tripicchio.



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El pitazo final del árbitro Zunino -que fue encarado por el DT Medina en el campo, ni terminó en el encuentro- entregó un reflejo exacto de lo que había sucedido en el Nuevo Gasómetro. Exultante y mirada feliz, Gustavo Álvarez no dudó en esconder la buenas sensaciones que lo invadieron segundos después de ganarle contundente a Estudiantes y disipar el manto de escepticismo que rondaba en torno a un equipo que llevaba cinco partidos sin victorias.

Ahora, con este éxito, el Ciclón se metió nuevamente en los puestos de Playoffs de la zona A y consiguió un envión anímico fundamental de cara al debut en la Copa Sudamericana 2026 ante Recoleta de Paraguay, el próximo miércoles a las 19.

Lo mejor de San Lorenzo - Estudiantes