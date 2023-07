Cuándo juega Inter Miami vs. Cruz Azul, por la Leagues Cup: día, hora y TV del debut de Lionel Messi

escuchar

Este viernes, desde las 21 (hora argentina), Lionel Messi debuta con la camiseta de Inter Miami en un partido ante Cruz Azul de México, correspondiente al comienzo de la Zona Sur 3 de la Leagues Cup 2023. Sergio Busquets también jugará su primer partido con la camiseta rosa del equipo floridano. El encuentro se disputa en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de Apple TV+.

Es el inicio de una nueva era. Tras una carrera repleta de éxitos, que consolidan a la ‘Pulga’ como uno de los mejores jugadores de la historia, el astro argentino decidió tomar otro rumbo en su carrera. Y en su vida también. Se transformó en nuevo jugador de la única franquicia de Miami en la Major League Soccer (MLS). Un destino inimaginable para él en un primer momento, pero necesario para afrontar sus últimos años de actividad lejos de las críticas y de las exigencias que deparan las ligas más importantes de Europa.

Lionel Messi se prepara para debutar en Inter Miami, el tercer equipo en su exitosa carrera MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tanto la firma del contrato como la presentación oficial se realizaron este domingo, en una fiesta denominada “La Revelación”. El evento, que se realizó bajo una incesante tormenta que incluso postergó el comienzo, contó con la presencia de miles de espectadores que pudieron ver en vivo y en directo las primeras palabras de Messi en Estados Unidos y, a su vez, los shows de artistas internacionales como Camilo, Ozuna, Tiago PZK y Paulo Londra.

Inter Miami vs. Cruz Azul: todo lo que hay que saber

Primera fecha de la Zona Sur 3 de la Leagues Cup 2023.

Día : viernes 20 de julio.

: viernes 20 de julio. Hora : 21 (horario argentino).

: 21 (horario argentino). Estadio : DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale.

: DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale. TV : No se puede ver en vivo por televisión en la Argentina.

: No se puede ver en vivo por televisión en la Argentina. Streaming: Apple TV+.

Formato de la Leagues Cup 2023

El torneo lo disputan los 29 equipos de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, como así también los 18 de la Liga MX (de México). Es la primera vez que la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) reconoce el certamen como oficial. Los campeones de la temporada 2022 de cada una de las ligas, Los Ángeles FC y Pachuca, comienzan su participación en los 16vos de final. Los 45 equipos restantes se dividen en 15 grupos de tres clubes cada uno, en los que se enfrentarán una vez (dos partidos por equipo). El que finalice en el primer puesto accederá a la instancia de eliminación directa.

Las zonas están subdivididas en regiones e integradas de acuerdo a criterios de equilibrio competitivo, según la clasificación de los equipos en sus respectivas ligas durante 2022. El equipo de Lionel Messi, Inter Miami, forma parte de la “Zona Sur 3″ junto a Cruz Azul de México y Atlanta United de Estados Unidos. Los partidos que finalicen en empate, se definirán por intermedio de penales con una particularidad: el equipo que gane la tanda se llevará dos puntos y, el que la pierda, uno.

La actualidad de Inter Miami

Bajo el mando del uruguayo Diego Alonso primero y el inglés Phil Neville después, Inter Miami jamás amenazó con competir por los puestos altos en la MLS. En las tres temporadas en las que compitió finalizó 10°, 11° y 6° en la conferencia Este (19°, 20° y 11° en la tabla general) y solo alcanzó los playoffs en 2022, año en el que perdió en la primera etapa contra New York City. La actual campaña encuentra a la franquicia de Florida en su peor momento: marcha última en su grupo y penúltima en la clasificación general, a 16 unidades de entrar en la etapa definitoria.

Inter Miami no atraviesa un buen presente: marcha último en la conferencia este de la MLS Archivo

De ahora en más, con Gerardo ‘Tata’ Martino como DT y Messi, Busquets y otras figuras que parecen estar al caer, el objetivo es claro: mejorar el rendimiento deportivo y posicionarse como uno de los mejores equipos del continente. En cuanto a las demás contrataciones, hay acuerdo definitivo por Facundo Farías, ya se envió la primera oferta por Tomás Avilés y, en las próximas semanas, se podría confirmar las contrataciones de otras dos figuras de renombre: Jordi Alba, Luis Suárez.

La actualidad de Cruz Azul

El combinado mexicano se encuentra en situación de conflicto, a partir de un altercado que mantuvo el técnico, Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, con periodistas locales por supuestas declaraciones de futbolistas filtradas a la prensa. “Si van a hablar de mí, hablen con seguridad. Una cosa es que me critiquen cómo dirijo y cómo juegan mis equipos, pero difamarme no lo acepto. Es mentira lo que dicen y no lo pueden comprobar”, disparó Ferretti en conferencia de prensa. En cuanto al momento deportivo, luego de tres fechas en el torneo Apertura de la Liga Mexicana, el conjunto cementero no reúne puntos y cosechó tres derrotas en igual cantidad de presentaciones.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Inter Miami corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 2.00 contra los 3.50 que se repagan por un triunfo de Cruz Azul. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.60.

